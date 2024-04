Tamara rompe su silencio y deja este crudo palo a 'MasterChef' tras abandonar el programa

Tamara, concursante de MasterChef 12, sorprendió a todos al anunciar en el programa emitido el pasado miércoles en TVE que había decidido abandonar. Algo que provocó una reacción bastante polémica de uno de los jueces, el chef Jordi Cruz.

Ella aseguró durante la grabación que no se veía en la final y que prefería irse porque no se sentía a gusto. Algo que enfadó el cocinero: "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Te diría: pues muy bien chao".

La escena generó numerosos comentarios críticos contra la forma de actuar de Jordi Cruz. Una de ellas la del actor Tristán Ulloa. "Se creen con derecho de humillar y comprar la dignidad de los concursantes que muchas veces participan por pura necesidad. Y en la televisión pública", aseguró.

Pero la última reacción ha sido la de la propia concursante. En un vídeo que ha hecho público en su cuenta de X, no ha dudado en exponer los motivos por los que decidió dejar el programa.

"No sabes realmente cómo es el juego hasta que lo juegas. Y lo de acatar órdenes no es un problema. Pero, el constante enfrentamiento entre compañeros, rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... son algunos de los motivos por los que decidí irme", ha asegurado.

Tamara ha defendido que hay quién dice que fue "buscando la fama". "No es por dármelas de diva ni mucho menos, pero en la calle se me reconoce por mis vídeos de finanzas, no por mi paso por MasterChef", ha señalado.

"En todo caso les he generado yo más engagement que cualquier otro concursante hasta el momento. Lo más triste de ser sincero es que no gusta", ha razonado.