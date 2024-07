Alertan del bulo que siempre se activa en plena ola de calor

Las temidas olas de calor que se viven cada verano suelen venir acompañadas de bulos que hacen que los ciudadanos se preocupen más de la cuenta. Si bien es cierto que hay que llevar mucho cuidado durante los días de máximo calor, no hay que hacer caso a todo lo que se publica.

Irene Romero, antigua concursante del programa musical La Voz, ha compartido recientemente en su cuenta de Tik Tok el sofocante momento que ha vivido como consecuencia del calor en una isla árabe. "No puedo ni respirar. Es la primera vez que estoy experimentando este calor", se queja en el vídeo.

La cantante detalla también que había recibido un mensaje en WhatsApp alertando a la gente de que las temperaturas alcanzarían entre los 47 y 55 grados.

Ante esta situación, revela que se aconsejaba no llevar perfumes, no llenar el depósito del coche hasta arriba, llevar la ventanilla un poco bajada siempre, no portar baterías portátiles o mecheros, no fumar en la calle... E incluso llevar cuidado con las serpientes y escarabajos porque se pueden colar en las casas para huir del calor.

Similar al bulo difundido en España cada año

Esta información recuerda a un bulo que se difunde casi cada verano en España. El pasado año, Protección Civil San Pedro ya alertó de un bulo que se difundió por WhatsApp también con indicaciones similares. Sin embargo, son alertas falsas.

El medio Verificado aclara que solo es peligroso transportar gasolina o aceites en recipientes que no sean adecuados para ello. Sobre las baterías, sí es cierto que el calor pueda alterar la duración o funcionamiento de los aparatos de carga, pero el único riesgo del perfume es que se derrame o se rompa el envase por otras circunstancias.

Asimismo, el coordinador de prevención y gestión integral del riesgo de la Dirección de Protección Civil de Monterrey, José Juan Romero Zendejas, explicó al citado medio que los casos en los que existe un mínimo riesgo es al cargar gas LP, pues si se llena a más del 90% de su capacidad, se puede dañar y liberar una válvula de seguridad.

Sobre la gasolina, confirmó que es falso que con altas temperaturas no se puede llenar el tanque de gasolina, ya que el combustible no tiene contacto directo con la intemperie y la diferencia entre el calor y el frío es mínima.