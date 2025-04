Reino Unido pide a sus ciudadanos que almacenen latas de comida de forma urgente: la amenaza más allá de Putin

"Los hogares británicos deben hacer acopio de latas de conserva lo antes posible", así se titula un artículo publicado en las últimas horas por el medio de comunicación británico Daily Express en el que se explica a los ciudadanos los motivos por los que es recomendable acumular víveres en casa.

En el texto no se habla abiertamente de la amenaza de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decida emprender una guerra contra Europa. El artículo se limita a señalar al respecto que "las emergencias pueden estar causadas por condiciones meteorológicas adversas u otros peligros naturales, por acciones deliberadas o como resultado de accidentes o fallos de las infraestructuras".

En ese sentido, el Daily Express cita la recomendación a la ciudadanía de la web británica Prepare: "Prepare un kit de emergencia con artículos en casa. Puede incluir alimentos no perecederos que no necesiten cocción, como carne, fruta o verduras en conserva listas para consumir (y un abrelatas). Al igual que con el agua, la cantidad que necesites variará en función de tus circunstancias. No olvides comida para las mascotas".

En cualquier caso, en lo que sí que se extiende el artículo del Daily Express es en la amenaza que supone para la población los aranceles de Donald Trump, unas medidas proteccionistas que, destaca el medio británico, “han provocado el caos económico en todo el mundo”.

A pesar de la pausa de 90 días en los aranceles anunciada por Trump este miércoles, en el texto se recuerda que "siguen en vigor los aranceles sobre el acero y el aluminio del 25% a las exportaciones del Reino Unido a EEUU, lo que podría hacer subir muy pronto el precio de las conservas en el Reino Unido".

En concreto, el mencionado medio de comunicación advierte de que si los fabricantes británicos de acero ven reducidas sus ventas a causa de los aranceles estadounidenses, es posible que las compañías tengan que subir los precios en otros mercados (como el británico) para que las cuentas salgan.

"Los productos fabricados en el Reino Unido a partir del aluminio, como las latas de bebidas, las conservas y el papel de aluminio para la cocina, podrían verse afectados y ver aumentados sus precios, lo que podría llevar a muchos compradores a querer hacer acopio antes de que los precios se disparen", se avisa en el texto.

