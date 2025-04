Un español pierde su gorra favorita en un autobús de Seúl, se lo dice a un trabajador e inmediatamente se moviliza media ciudad para un final legendario

Historia con final legendario en Seúl. Un joven español perdió su gorra favorita en un autobús que se dirigía al aeropuerto de la capital de Corea del Sur y los surcoreanos removieron cielo y tierra para poder recuperarla.

El protagonista del relato es el creador de contenido @nachobarrueco_. De hecho, ha sido él mismo el que se ha encargado de contárselo a sus más de 140.000 seguidores en un vídeo en la red social TikTok.

"Os voy a poner en contexto. Estoy en el aeropuerto de Seúl, tengo el vuelo a las 7, son las 12 del mediodía, voy con mucho tiempo y en el autobús que me ha traído hasta aquí pues me he dejado mi gorra favorita, una gorra de Converse a la que le tengo muchísimo cariño. Se lo he dicho a unos trabajadores y están moviendo todo lo que está en su mano para recuperarme la gorra. El autobús ya ha vuelto a Seúl que está a dos horas de aquí. No sé cómo lo van a hacer", comienza contando el español en el vídeo.

"Estos cuatro señores están en búsqueda de mi gorra. Me han dicho: siéntate aquí que la vamos a recuperar. Estoy con ChatGPT hablando en coreano y traduciéndolos. ¿Recuperaré mi gorra? Pues no lo sé, veremos", explicaba el joven.

Tres horas después… hubo final feliz. En el vídeo, se ve cómo un trabajador le llama para darle la gran noticia: la gorra había sido recuperada. El creador de contenido se lo agradeció en inglés e incluso le dio un abrazo.

"Lo que más me ha gustado es que yo no les pedí nada como tal. Yo salí a la calle del aeropuerto con cara de jodienda, de rollo he perdido algo, me ha pasado algo… y ellos en coreano me preguntaron qué me había pasado. Y hasta que no han dado con la gorra, por mucho que les he dicho que no pasaba nada, pues no han parado. Los coreanos son muy bonitos, y esta gorra pues está bastante guapa", termina expresando en el vídeo el español.

