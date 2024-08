Alertan de que el clima de España reactivará una plaga parasitaria que podría colonizar toda Europa

El cambio climático no solo acarrea sequía, deshielo o el aumento de las temperaturas, si no que también deriva en otras consecuencias no tan conocidas. Una de ellas es el surgimiento de un gusano plano parásito que convive con los caracoles de agua dulce, trasmisores de este, que podrían sobrevivir en algunos países del sur de Europa, como es el caso de España o de Francia.

De hecho, en un estudio de la universidad de KU Leuven, en colaboración con el Museo de África y la Universidad de Copenhague, los investigadores identificaron las temperaturas mínimas y máximas a las que esta especie sobrevive, combinando los datos con modelos que predecían el clima europeo durante el siguiente siglo, lo que permitió hallar la estimación aproximada de la distribución futura del caracol.

"Descubrimos que los caracoles pueden adaptarse fácilmente a nuevas condiciones" afirmó el investigador Tim Maes de la misma universidad. "Como resultado, pueden colonizar fácilmente nuevas zonas, como Europa". Como conclusión, el estudio determinó que el riesgo de sufrir esquistosomiasis, la segunda enfermedad infecciosa más común después de la malaria, se verá incrementada durante el próximo siglo.

Algunos datos y cifras

La esquistosomiasis es una infección parasitaria aguda y crónica para la que al menos 251,4 millones de personas necesitaron tratamiento profiláctico en 2021. Algunas de las cifras a destacar son:

La falta de higiene y ciertas actividades lúdicas pueden hacer más vulnerables a los niños en edad escolar a contraer la infección.

La infección se contrae al realizar actividades en las que hay contacto con aguas infectadas.

Se trata de una enfermedad aguda y crónica provocada por gusanos parásitos.

Debido a la pandemia de COVID-19 algunas de las labores que habitualmente se realizaban dejaron de hacerse con tanta frecuencia, por lo que las enfermedades tropicales quedaron desentendidas y hubo una menor cobertura del tratamiento contra la enfermedad, según alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunas de las armas para luchar contra esta infección son el acceso a agua salubre, la educación en materia de higiene, el control de los caracoles o la mejora del saneamiento. Cabe destacar que en los últimos 40 años se ha logrado combatir contra esta infección en algunos países como Brasil, China, Marruecos o Camboya. Sin embargo, aún es necesario evaluar en muchos otros la situación de la trasmisión, tal y como destaca la OMS. A pesar de ello, situaciones como el cambio climático, como ya se mencionó anteriormente, podrían dificultar su misión.