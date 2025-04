Si diste información a esta empresa, recomiendan eliminarla antes de que sea demasiado tarde

Las filtraciones de datos privados o confidenciales se ha convertido en uno de los mayores miedos para casi todo el mundo. Los ciberdelincuentes son actualmente, uno de los grupos más perseguidos por las autoridades, dada la gravedad que puede conllevar un ataque a cualquier empresa o institución tanto pública como privada.

No son pocos los ejemplos de robos de información sensible, tanto a nivel personal o bancario como a nivel global: datos tributarios, genéticos, etc. Son precisamente estos últimos los datos que han sido vulnerados a una empresa de investigación genética 23 and Me.

Este hecho ha puesto en máxima alerta tanto a los altos mandatarios de la compañía, como a sus clientes. Ahora, 23 and Me pretende vender todo su negocio junto con los datos genéticos recopilados de millones de clientes. Esta decisión ha sido tomada por los altos cargos de la compañía para superar las graves dificultades económicas que está sufriendo la empresa.

Este es otro de los asuntos que se han reabierto en la opinión pública, que exige la implementación de leyes que protejan la información sensible de los consumidores si una empresa quiebra. Por tal motivo, la organización sin ánimo de lucro Electronic Frontier Foundation compartió recientemente con los clientes cómo eliminar los datos de la web.

Para ello se pide a los clientes que:

Inicien sesión en la web 23 and Me

Clicar en el nombre de usuario y seleccionar 'Configuración'.

Bajar y seleccionar 23 and Me Data - Ver

Desplazarse hacia abajo y seleccionar la opción 'Eliminar datos permanentemente'

A continuación, se enviará un mensaje al correo electrónico registrado junto a la cuenta. En él se pide que se confirme la eliminación de la información. Simplemente habrá que clicar en el botón 'Eliminar todos los registros de forma permanente en el correo electrónico'. Por otro lado, desde la organización aseguran que la compañía tiene que destruir las muestras de ADN de sus clientes.