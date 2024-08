Algo se esconde en esta pared: solo alguien con vista de halcón puede identificar qué es 

Crucigramas, sopas de letras, adivinanzas. Muchos son los retos diarios que tienes al alcance de la mano para ejercitar el cerebro. Entre ellos sobresalen también los acertijos visuales y uno en especial ha traído cola en las redes sociales.

Reto visual.



En esta imagen hay un objeto oculto que no se ve a simple vista, pero cuando lo veas serás incapaz de dejar de verlo. pic.twitter.com/SuYUFOfpaD — Retos del suricato 🌎 (@retodelsuricato) July 26, 2023

A primera vista, se observa un muro con un hueco en la pared y las miras van hacia esa "piedra" de color gris que hay en un hueco. Pero si se observa con atención se puede apreciar que algo se esconde en su interior. ¿Sabes qué es? Te damos un minuto para mirar con detenimiento, porque sí, un objeto oculto se haya en este espacio.

La solución

Si has llegado a esta aquí, has completado el tiempo y no has hecho spoiler viendo las respuestas de los diversos usuarios por internet. Habrá muchos que hayan desistido y únicamente una pared de ladrillos y nada más, pero sí, lo ahí.

Hay escondido ¡un puro! Sí, es complicado, pero una vez que lo ves saliendo de la pared, con su ceniza y todo, no podrás dejar de observarlo.