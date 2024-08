Aparece una inquietante señal en una de las piscinas naturales más frescas y de mayor riesgo de España

En el corazón de la Sierra de Francia, a solo 60 kilómetros de Salamanca, se encuentra el Estanque Natural de Las Dehesas, un remanso de aguas turquesas que atrae a locales y visitantes en busca de un refrescante escape de la rutina. Situado en la localidad de Navarredonda de la Rinconada, este pequeño oasis destaca entre las numerosas zonas de baño naturales de la provincia, ofreciendo una experiencia única en plena naturaleza.

El Estanque Natural de Las Dehesas se encuentra dentro del Área Recreativa de Las Dehesas, una zona rodeada de frondosos robles a los pies del Pico Cervero. Este enclave, no solo destaca por sus aguas cristalinas y frías, sino también por su proximidad a otros recursos naturales de la región, como la Cueva de la Mora, las Fuentes y diversas rutas senderistas. El área recreativa ofrece una variedad de servicios para disfrutar al máximo la jornada, incluyendo merenderos, barbacoas, fuentes, chiringuito y pistas deportivas, aunque este verano se ha quedado sin bar.

A diferencia de las piscinas convencionales, el Estanque Natural de Las Dehesas es un cuerpo de agua que se surte de las fuentes cercanas y que no cuenta con control sanitario oficial. Esto significa que, aunque el lugar es un atractivo natural, los visitantes deben tener en cuenta que el baño se realiza bajo su propia responsabilidad. No hay socorrista y las aguas no se someten a análisis de calidad. Además, la zona está equipada con señalización que advierte sobre las características del lugar: aguas muy frías, superficie resbaladiza, y normas como la prohibición de introducir vidrio, bañarse con perros o jugar a la pelota.

Cada verano, el ayuntamiento realiza tareas de mantenimiento en la zona de baño, vaciando el estanque para limpiar las arquetas de las fuentes que lo abastecen. Aunque no está regulado por la Junta de Castilla y León, el lugar cuenta con normas específicas para asegurar la seguridad y el disfrute de todos los visitantes.