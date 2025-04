Un ex agente revela el gran complot de la policía para fingir investigar robos: "Profundamente ilegal"

Lennart Mogensen, un ex agente de policía, recuerda con tristeza un aspecto oscuro de su carrera: los casos de robo que nunca fueron investigados, aunque los ciudadanos pensaran lo contrario. En una reciente entrevista, Mogensen reveló cómo, durante su tiempo en la policía, muchas veces se les ordenaba a los agentes "lavar" casos, es decir, dar la impresión de que se estaban investigando robos, cuando en realidad no se hacía nada. "Me sentí mal por eso", admitió Mogensen, quien se retiró en 2023.

La práctica de "lavado de casos" se refiere al proceso en el que los policías cierran casos sin realizar una investigación adecuada, con el fin de reducir la carga de trabajo y evitar que se acumulen demasiados casos sin resolver. Según Mogensen, uno de los métodos más comunes era el de "madurar" un caso, un eufemismo para dejarlo en espera sin hacer nada durante un mes, para luego cerrarlo. Esta técnica fue implementada en 2016 en la policía de Fionia, debido a las quejas de los ciudadanos por la rapidez con que se cerraban los casos sin investigación.

"Recibimos denuncias de personas que habían reportado robos, solo para descubrir que su caso ya había sido cerrado el mismo día", explicó Mogensen. Para solucionar este problema y evitar las quejas, los superiores idearon un método en el que los casos "maduraban" durante un mes antes de ser cerrados. Aunque el proceso no era una investigación real, los ciudadanos recibían la falsa impresión de que su caso estaba siendo tratado con seriedad.

Desde que se conocieron las primeras revelaciones sobre esta práctica, más de 30 ex oficiales han contactado con la emisora DR para compartir sus experiencias sobre el "lavado de casos". Muchos de ellos temen represalias y han pedido mantenerse en el anonimato. Sin embargo, algunos ex agentes, como Mogensen, han decidido hablar abiertamente, describiendo cómo sus superiores les ordenaban cerrar casos sin investigación real.

Nicolaj Sican Holst, profesor de la Universidad de Aarhus, explicó que este tipo de prácticas constituyen una violación directa de la Ley de Administración de Justicia, que exige que los casos sean tratados de manera justa y transparente. "Es profundamente antiético e ilegal. Si se toma la decisión de cerrar un caso, no se puede dar una fecha falsa para dar la impresión de que se ha investigado más", señaló Holst.

La policía de Fyens, donde Mogensen trabajaba, ha confirmado que recibió quejas durante el período en que se implementó el método de "maduración", pero argumenta que fue un error del sistema y que se tomaron medidas para corregirlo. Sin embargo, no reconocen que este proceso haya sido una estrategia deliberada para engañar a los ciudadanos.

Otros ex oficiales, como Henrik Østergaard, también confirmaron haber sido testigos de casos en los que se "maduraban" casos sin hacer nada. Østergaard, quien trabajó en la Policía de Jutlandia Central y Occidental, explicó que, en muchos casos, los agentes simplemente realizaban una visita superficial a las víctimas de robos y luego archivaban los casos con un informe mínimo. "Es tan degradante", expresó Østergaard, refiriéndose a la práctica de "lavar" los casos sin hacer una investigación real.

A pesar de las declaraciones de los ex oficiales, la policía de Jutlandia Central y Occidental niega que estas prácticas hayan tenido lugar en su jurisdicción, insistiendo en que su objetivo es siempre resolver los casos de manera efectiva.