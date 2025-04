Prueba por primera vez la ración de comida del grupo especial de operaciones del ejército español y alucina con el plato principal: "Esto es comida para perros"

El conocido creador de contenido @aruncinante ha publicado un vídeo en TikTok que se ha hecho muy viral al probar por primera vez la ración de comida del grupo especial de operaciones del ejército español.

"Vamos a probar la ración de 24 horas que usa el Grupo Especial de Operaciones del Ejército de España. Esta es la primera vez que abrimos esta ración. A ver qué nos encontramos", ha indicado, antes de abrirla.

Tras ello, ha visto lo que venía en el interior del paquete y ha asegurado que "para ser una ración de 24 horas, trae un montón de cosas". "Como siempre vamos a empezar con las cosas pequeñas. Este par de galletas dulces y estas de saladas. Este cóctel de frutos secos. Unos dátiles. Esto tiene que estar tremendo", ha explicado.

"El bizcocho de Canela que ya lo conocemos. Una barrita de cereales. Otra de chocolate. Un sobre de proteínas de chocolate. Una crema de puerros y patata, una barrita de naranjas con almendras, un par de toallitas húmedas. Una compota de manzana, una bebida isotónica sabor limón, el café y el azúcar, algunos sobres de sal y de pimienta", ha detallado.

El creador de contenido comprobó que había "dos bolsas para calentar comida" para los platos principales. "Estofado de ternera y albóndigas con pasta y como no, dos chicles. Bueno, como veis, hay un montón de cosas", ha apuntado.

"Vamos a empezar a probarlo todo. Metemos las albóndigas, le ponemos el agua hasta la marca y la dejamos calentando con la ternera. Lo que sí vamos a hacer es calentar el agua para el café en nuestro hornillo de confianza", ha razonado.

Tras ello, ha comenzado a probar la barrita de cereales, que asegura que tiene "buen sabor" y se lo esperaba "peor". Los frutos secos, los define como "clásicos, ricos y que vienen genial".

Al probar los platos principales, no ha dudado en destacar algo de las albóndigas. "Esto sigue sabiendo albóndigas de perro. La pasta es otra cosa. Mira que a mí la pasta en conserva, no me gusta, pero estas albóndigas, no", ha añadido.

El estofado de ternera asegura que "no es nada del otro mundo, pero si lo comparamos con las albóndigas, me quedo con este". "Sus patatitas, su ternera, esa crema que tiene, la verdad que es muy sabrosa", ha defendido.