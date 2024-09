Compra pendientes Cartier por 28 euros en lugar de 28.000 euros y desafía a la marca de lujo

Un error informático, una de las empresas de mayor prestigio del mundo, una persona muy 'avispada', y unos pendientes de varios miles de euros. Con estos ingredientes podrían salir varias historias, y el destino ha querido que la real, sea de lo más inesperada.

Hablamos de la empresa de artículos de lujo, Cartier, que junto a un médico mexicano, Rogelio Villarreal, han sido los protagonistas de esta -no insólita, pero sí muy poco común- historia.

Los hechos son muy claro: Villarreal quería unos pendientes de Cartier, entró en la web y para su sorpresa, costaban 28€, una cantidad irrisoria en comparación al precio real de este artículo, que era mil veces superior: 28.000 euros.

Al ver el precio -99,9% de descuento-, el cliente no paró hasta que consiguió hacerse con los pendientes, que se los había encontrado en un anuncio publicitario de Instagram. Según explicó la exitosa empresa, se trató de un error informático, ya que, lógicamente, ningún producto de Cartier va a ser tan barato, menos si cabe unos pendientes.

Ante esto, la compañía se negó a aceptar la compra, e intentó contentar a Villarreal con la devolución de los 28 euros, además de una botella de champán, pero esto no iba a ser suficiente para doblegar al mexicano, ya que él no quería ningún otro 'premio' que no fueran los pendientes que, desde su punto de vista, había adquirido legalmente.

"La guerra ha terminado. Cartier cumplió"

Desde ese momento en adelante se desarrolló una guerra legal entre Cartier y Rogelio Villarreal y cuya resolución no iba a dejar satisfechas a ambas partes. Mientras que Cartier continuaba sin aceptar la compra, Villarreal se ceñía a sus derechos, y recurrió a la agencia de protección al consumidor de México, Profeco, y cuya pugna se dilató hasta cuatro meses.

Tras escuchar el caso, Profeco tomó parte en el asunto y buscó que Cartier terminara por aceptar la venta de su defendido, pero la millonaria empresa no cedía, llegando incluso a faltar a varias reuniones con los órganos reguladores.

Finalmente, el organismo judicial dictó sentencia a favor del mexicano, obligando a Cartier a tener que entregarle los pendientes. Así, el propio Villarreal publicó un post en sus redes sociales en las que s epodía leer el mensaje "La guerra ha terminado. Cartier cumplió", junto a una imagen de los pendientes, en lo que s epuede considerar una victoria de David contra Goliat.

Dudas y escrutinio