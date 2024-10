Con este truco se reduce a la mitad el desperdicio del lavavajillas: "Las empresas no quieren que lo sepas"

El lavavajillas se ha convertido en un electrodoméstico fundamental en las cocinas contemporáneas. Además de ayudar a limpiar los platos, también permite un gran ahorro de tiempo en las tareas del hogar. Sin embargo, existe un pequeño truco que pocas personas conocen y que el canal de YouTube 'Smart Fox' ha querido compartir bajo el título "Las empresas no quieren que lo sepas".

Consiste en partir una pastilla de lavavajillas por la mitad, en vez de utilizar una por completo, ya que la mayoría de cubiertos, vasos y platos, si se enjuagan correctamente antes de introducirlos en el lavavajillas, pueden lavarse perfectamente con media pastilla.

De hecho, este truco no solo permite ahorrar algo de dinero en nuestro día a día, sino que también evitará que haya exceso de jabón en nuestra cubertería y vajilla, algo que suele ocurrir en algunos casos. Como alternativa a las pastillas clásicas se encuentra el detergente en polvo, el cual facilita la dosificación del producto, permitiendo elegir la cantidad justa que se necesita y evitar el desperdicio.

Otros trucos

Además del consejo mencionado anteriormente, también existen otros trucos sencillos que nos pueden ayudar a utilizar de forma más eficiente el lavavajillas. Por ejemplo, cuando la vajilla sale con manchas blancas puede ser síntoma de que la cal está penetrando en nuestro electrodoméstico.

Si la dureza del agua es muy alta, será necesario descalcificarla para que la cal no se pegue en el interior y de lugar a esa suciedad. Si se trata de una dureza media o baja, solo hará falta emplear sal para regenerar el descalificador interno del lavavajillas.

Otro consejo es utilizar un abrillantador, el cual no solo eliminará las manchas blancas, sino que dejará la vajilla y cubertería brillante y limpia. También resulta esencial realizar un seguimiento y mantenimiento del lavavajillas y realizar un lavado periódico de este.

Por último, aunque no menos importante, recuerda que existen algunos cubiertos y utensilios que no pueden introducirse dentro del lavavajillas para que no se dañen, como las tablas de madera, sartenes antiadherentes o los cuchillos muy afilados.