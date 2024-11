De Arenas de San Pedro a Aldaia: así ha conseguido Jorge Miranda casi 40 palets de material infantil 

Jorge Miranda viajó este lunes desde su pueblo, Arenas de San Pedro (Ávila), hasta el municipio valenciano de Aldaia, donde reside desde hace nueve años. Recorrió los casi 500 kilómetros que separan ambas localidades para llegar a media noche porque, a primera hora del día siguiente, iba a descargar un camión lleno de material infantil que había conseguido recolectar para las víctimas de la DANA.

Varios días después de las lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre, Marta, su vecina en Aldaia y casi madre adoptiva, le pidió que le ayudara a intentar conseguir algún tipo de material porque la escuela infantil Llavoreta en la que trabaja había quedado completamente destrozada. De las cuatro que hay en el municipio tan solo una había conseguido medio sobrevivir a las inundaciones.

"Como me llevo muy bien con la gente, me llamaron policías, voluntarios, personas con excavadora, etc para ver cómo podían ayudar. Ella se quedó sorprendida cuando se lo contaba, así que me preguntó si les podía ayudar porque las escuelas infantiles habían quedado inservibles, a nivel estructural están muy tocadas y han perdido todo lo que tenían, así que puse una publicación en mi Instagram y la acogida fue increíble", cuenta Miranda, que ha perdido tras la tragedia tanto el coche como el trabajo que tenía en una fábrica.

El pasado 29 de octubre, este abulense de 35 años perdió como consecuencia de las lluvias torrenciales su coche, el trabajo en la fábrica que tenía y casi la vida que disfrutaba. "Nos cambió para siempre ese día", llega a decir, confesando que, como tiene a su familia, novia o amigos en Arenas, va a hacer las maletas para volver a casa.

El estado de una de las escuelas infantiles en Aldaia tras el paso de la DANA. Imagen cedida por Jorge Miranda

A pesar de este repentino shock en su vida y de llevar tres semanas reviviendo la pesadilla que fue esa noche, Miranda decidió echar una mano a su vecina e hizo la publicación. "La reacción fue inmediata. Al día siguiente tuve muchísimas peticiones de amistad, llamadas perdidas, mensajes de WhatsApp. La respuesta fue abrumadora. Creía que podría mover cosas, pero no tantas y tan rápidas", indica.

Empresas grandes de material escolar o jugueterías se pusieron en contacto con él, pero es que, apunta, entre su pueblo y Candeleda, el de su novia Natalia, consiguió llenar el primer camión en menos de dos días. Hasta le llamaron desde Madrid para decirle que iban a crear un puesto en Getafe para recoger más material y mandarlo.

"Nos han enviado juguetes, tronas, cartulinas, cuentos, diverso material infantil, sillas de coche, carritos, cunas, mil cosas. Hasta una imprenta de Candeleda donó todo. Ha sido una locura, es que no tengo palabras", describe. .

Han conseguido 39 palets divididos en dos viajes

Ayudado por Natalia en todo momento, consiguieron instalar en cada municipio dos puntos de entrega, aunque destaca que el Ayuntamiento de Candeleda puso mucho más de su parte que el de Arenas de San Pedro.

"Se ha movido poco, quería más la foto y la publicación. La semana pasado bajó un furgón de Arenas, que venía a por las luces de Navidad, a Valencia, y aprovechando que venían me trajeron los primeros palets, pero querían sobre todo la foto. En cambio, ellos nos dejaron un pabellón porque no nos cabía todo lo que teníamos recogido o nos han pagado la gasolina del segundo camión", destaca Miranda.

Para este segundo camión, el grande, llenaron nada más y nada menos que 33 palets. Los organizaron durante todo el fin de semana y el lunes lo dejaron listo para llegar el martes a Aldaia.

La gasolina de este viaje la costeó el consistorio de Candeleda, mientras que Jorge y Natalia se encargaron de pagar las horas de la jornada de trabajo del conductor, ya que el camión se lo dejaba una empresa de la zona: "Fueron 200 euros. El primer día que nos enteramos de que había que pagar el transporte lo puse en Instagram y al momento la gente nos preguntaba cuánto era. Conseguimos unos 300 euros con los que pagamos parte de una camión fallido que valía 150 euros y nos dio casi justo para este segundo, así que nos ha salido por poco dinero de nuestros bolsillos".

Marta, con uno de los palets conseguidos para la rehabilitación de las escuelas infantiles. Imagen cedida por Jorge Miranda

Cuando este martes vio Marta todo lo que había conseguido su vecino no pudo parar de emocionarse: "Me ha dicho que se le saltaban las lágrimas".

Ahora está todo el material a en una nave que les han cedido del consistorio de Aldaia a la espera de que reabran las guarderías para poder utilizarlo. "Va a ser para su escuela infantil y luego también para las otras, porque hay material para más de una. Ahora de momento están usando en los gimnasios y salas que se han habilitado el material ya utilizado porque no quieren abrir lo nuevo y van a esperar, aunque no hay fecha", informa Miranda.

Tarde una semana, un mes o un trimestre, los más pequeños de Aldaia van a poder contar con un material educativo que ha sido conseguido a 500 kilómetros y que, gracias a su trabajo, ha creado para siempre un especial lazo entre Arenas de San Pedro y Aldaia.