Deja la carrera por no ser ejemplar y ahora se codea con las estrellas en medicina: la bióloga de León que conquista Nueva York

Maite Calvo Fernández, una joven bióloga nacida en Audanzas del Valle, León, ha logrado hacerse un nombre en una institución famosa por tratar a figuras públicas y a estrellas de Hollywood, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde desde 2015 desarrolla su carrera como Senior Research Laboratory Manager, según León Noticias.

Lo cierto, es que su carrera no empezó de forma típica. Maite inició la carrera de Biología, pero la abandonó al no considerarse una estudiante "ejemplar". Sin embargo, después de varios años decidió retomarla y, antes de terminarla, le llegó una oportunidad laboral para trasladarse a Estados Unidos. Uno de sus compañeros en el Laboratorio del Vall'dHebron Institute of Oncology (VHIO) de Barcelona viajó a tierras estadounidenses para terminar un postdoctorado y allí les habló de las aptitudes de esta joven leonesa. "Cada vez que hablaban de alguna técnica, él decía: 'Maite puede hacer eso y mucho más'", recuerda ella. Poco después recibió una oferta en Nueva York, donde ya lleva viviendo nueve años.

El traslado a Nueva York fue un gran reto tanto para Maite como para su marido, Gustavo, también de León. Sin embargo, persistieron y lograron hacerse un lugar en una de las ciudades más competitivas del mundo. Aunque tenían un inglés limitado, esto no fue un obstáculo para Maite, ya que la mayor parte de su equipo, incluso su jefa, hablan español. "Hubo noches en las que lloraba de frustración, dudando de si había tomado la decisión correcta", confiesa la bióloga.

Su nueva vida en Nueva York le ofrece grandes retos y nuevas experiencias diarias, según el diario leonés, pero también le hace añorar detalles únicos de su tierra natal. Entre ellos un ingrediente esencial para ella, o el ambiente de los bares del Barrio Húmedo. Como el de La Céltica, su favorito en León. "No hay nada más leonés que comer toneladas de pimentón al año y aquí es imposible encontrar uno de calidad", explica al citado medio.

Con una trayectoria laboral llena de cambios y nuevas metas, Maite es un claro ejemplo de superación. Su "juventud rebelde", como ella misma la llama, la condujo por distintas ciudades españolas antes de afianzarse en el Memorial Sloan Kettering. En sus primeros años laborales, Maite fue Técnico en Anatomía Patológica en Zaragoza y Valencia, donde descubrió su interés por la biología molecular. Más tarde se mudó a Barcelona, ciudad en la que su vida dio un giro decisivo hacia la investigación científica.

La ambición de Maite la ha llevado a desempeñar diferentes roles en tres centros médicos de Nueva York. "Siempre he tenido esa chispa que me empuja a ir un poco más allá", afirma. Durante cinco años, se especializó en investigación sobre linfomas, aunque luego decidió orientar su carrera hacia la gestión y el liderazgo. Tras asumir el cargo de Técnico Superior de Laboratorio en el área de cáncer de colon, también se hizo cargo de otro laboratorio centrado en el cáncer de pulmón. Hace dos años, cambió de puesto para investigar sobre leucemia en un hospital de prestigio, y actualmente sigue ampliando sus conocimientos mientras cursa un máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía.

Sobre su futuro, Maite no descarta volver a España. Cada verano vuelve a León y, aunque asegura estar feliz en Nueva York, deja abierta la posibilidad de regresar: "Aprovechamos cada oportunidad en esta ciudad sin cerrarnos a lo que pueda venir. Sabemos que siempre podremos regresar a España si nuestra felicidad aquí llegase a su fin", confiesa.