Denuncia el gran problema para los niños del parque temático que compite con Port Aventura por ser el mejor España

La usuaria en TikTok losviajesdemoli, quien acumula en la red social cerca de 90 mil 'me gusta', ha publicado un vídeo en el que comparte algunos consejos para visitar con niños de un metro de altura el Parque Warner de Madrid, el cual compite con Port Aventura por ser el mejor de España.

"Acabamos de entrar y a las dos niñas pequeñas que llevamos, que están rondando el metro, entre 95 y 97 cm, pues efectivamente no les hemos comprado entradas porque ya lo sabemos, y las han medido" comienza en su relato la usuaria, quien sabiendo que sus hijos no llegaban a la altura requerida no compró las entradas ya que, según defiende "con los niños que rondan el metro hay algo un poco conflictivo".

La solución: acudir al médico del parque temático para que te entregue una pulsera

"La primera vez que vinimos con Martín, pagamos la entrada porque medía justo como 99 cm y hay muchas atracciones en las que tiene que medir más de 100 cm", sin embargo, "en las atracciones luego no le dejaban montar porque como usamos calzado respetuoso y tienen muy poquita suela, pues no les aumenta la estatura."

"Entonces tuvimos problemas porque una vez le dejaron pasar, luego no pero le cobraron la entrada, nos trataron fatal, cada vez nos decían una cosa", lamenta la usuaria. Sin embargo, ofrece una solución: preguntar antes de entrar para acudir donde se encuentre el médico y que así midan al niño, le coloquen una pulsera en la mano "y ya no lo van a volver a medir".