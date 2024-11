Denuncian a la Policía Local por negarse a hacer un test de alcoholemia en un accidente

Paloma, una abogada ha decidido denunciar a la Policía Local de Talavera de la Reina (Toledo) por no querer hacer un test de alcoholemia a un conductor que había provocado un accidente con evidentes síntomas de embriaguez.

Fue la propia jurista la que llamó a la policía tras comprobar el golpe y el estado del joven conductor. Especialmente, porque el coche contra el que había chocado era el suyo, dejando ambos siniestrados.

Según su testimonio, relatado aConfilegal, "le metieron en el furgón Y le pregunté a uno de los policías cuánto había dado en el test de alcoholemia. Porque yo le veía bastante mal. Y me dijeron que ellos no hacían prueba. Al no haber visto el accidente, no procedía".

Al respecto, esta abogada penalista asegura que "entonces, no podrían intervenir en el 98% de los accidentes, por no presenciarlos". Pero su indignación no cesa ahí, como también ha relatado en su perfil de TikTok, donde cuenta con decenas de miles de seguidores.

Siempre en base a su versión, los agentes se "piraron" a las 11 de la noche, dejando al conductor accidentado y al coche delante de la casa de la denunciante. "Con el coche sin inmovilizar ni nada", prosigue.

En su denuncia, la penalista afirma que los agentes intervinientes "podrían incurrir en un delito de omisión del deber de perseguir delitos", razón por la que explica que posteriormente fue llamada a comisaría.

Allí, recibió información del accidente, "me hablaron del vídeo, encerrada en una sala con tres agentes", explica la abogada, que afea el comportamiento de los policías que le atendieron.

De hecho, en el vídeo aclara que los agentes llegaron a plantearle la posibilidad de que fueran ellos los que le denunciaran por por calumnias y denuncia falsa. También, de que la conversación estaba siendo grabada... algo que Paloma apunta que le comentaron a mitad de charla.

"Tal y como se pusieron, me confirmaron lo que yo estaba denunciando: que es una falta de diligencia por parte de la policía municipal", remata.