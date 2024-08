Desokupa formará a 30.000 agentes de Policía tras firmar un acuerdo con el Sindicato Unificado

Diego Radames/Europa Press via Getty Images

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este domingo un acuerdo de “formación” en “defensa personal” para 30.000 policías que impartirá Desokupa, la empresa liderada por Daniel Esteve -célebre por sus vídeos en redes sociales con duros ataques a los partidos de izquierda-, que realiza desalojos extrajudiciales en España.

Lo hará tras firmar un acuerdo de colaboración con Mónica Gracia, secretaria general de SUP, según han anunciado ambas partes a través de las redes sociales con un vídeo. En él Esteve firma el acuerdo por parte del "Club Desokupa", que según afirma "es un curso de formación de defensa personal muy real”, en el que van a adiestrar “tanto a civiles como a policías”. Se trata de cursos impartidos por “18 formadores” con hasta “500 policías a la vez”.

El acuerdo ha provocado enorme malestar en el resto de sindicatos policiales. La Unión Federal de Policía ha denunciado en X que el acuerdo puede dañar la imagen policial. "La formación es algo muy serio. No es un juego, es nuestro prestigio policial. Debe ser impartida de policías o profesionales HABILITADOS a policías. La imagen policial puede verse dañada, si nuestra formación es impartida por personal no habilitado en cursos que NO estén HOMOLOGADOS, NI sean BAREMABLES", han escrito este domingo.

También ha provocado malestar en el Ministerio del Interior por el polémico perfil de Esteve, según ha informado El País. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska han señalado al mismo medio que la formación que impartirá el dueño de Desokupa a los policías son cursos “no homologables ni baremables [para la promoción interna] y no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía”, en contra de lo afirmado por el SUP.

Mientras, Gracia ha calificado el acuerdo con Desokupa de "histórico". "Esto es un plus. Es un más a más. Tenemos un problema en las calles", ha dicho. "Hay una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, y los compañeros están cada vez más en riesgo. Lo que queremos con este acuerdo es que se sientan más seguros", agregó.