Los 'elegidos de dios': estos son los favoritos del cónclave para convertirse en papa

Entre las obras de arte de la Ciudad del Vaticano reside un augurio. Una profecía que se cumple cada ciertos años en la que, tras el fallecimiento del papa, un nuevo elegido debe emerger del cónclave. Las apuestas son inciertas y lo que suceda dentro de la Capilla Sixtina una vez se cierren sus puertas este miércoles 7 de mayo es un completo misterio. Sin embargo, señalados por dios o por la política de la institución católica, algunos cardenales papables empiezan a sonar en el seno de la santa sede para asumir el liderazgo. Los requisitos para ocupar la silla de San Pedro son estar bautizado y tener menos de 80 años, algo que deja la puerta abierta para que cualquiera de los cardenales pueda protagonizar la fumata blanca. Las cortinas rojas ya se han colocado en la fachada del edificio santo que servirán para ocultar al exterior la decisión 'divina' que se gesta en el interior. El rumbo de la Iglesia quedará suspendido los próximos días hasta que se tome una decisión final.

Las apuestas e hipótesis han inundado redes sociales, medios de comunicación y hasta casas de apuestas. Pese a que la incertidumbre es protagonista de los deseos y anhelos de la iglesia católica, algunos de ellos sobresalen entre los 133 cardenales con derecho a voto que se adentrarán de forma indefinida hasta elegir al sucesor del papa Francisco -que eligió al 80% de los miembros que estarán en el interior de la Capilla Sixtina-. Entre los principales favoritos y aquel que tiene más papeletas por su cercanía con el anterior pontífice es Pietro Parolin. Con una popularidad indiscutible en suelo santo, recibe la medalla de oro dentro de las papeletas posibles para ser papable. El italiano de 70 años fue secretario de Estado del Vaticano y la mano derecha del Papa Francisco que incluso ya actuó como su reemplazo en varios eventos.

Un filipino se ha hecho viral en los últimos días por poder tener serias opciones para ser el cardenal elegido a raíz de este miércoles. La juventud en comparación al resto de candidatos también es una seña de identidad de Luis Antonio Tagle que tan sólo tiene 67 años. Le han apodado el 'Francisco asiático' por su cercanía a los ideales del anterior pontífice. Su dedicación a los asuntos sociales, la cercanía con las personas o su sencillez son las virtudes que destacan en su carta de presentación para ocupar la silla de San Pedro. Sin embargo, también tiene otros perfiles que han sido criticados por aquellos que se encuentran en la periferia de la iglesia católica, como su postura con las madres solteras, homosexuales o gente divorciada. Además, sus vídeos en Tik Tok también son otro de los elementos que llaman la atención dentro de la figura papable.

La guerra entre Rusia y Ucrania hizo emerger a otro de los favoritos dentro del cónclave, el cardenal Matteo Zuppi. Este sacerdote de 69 años es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia. Al igual que al filipino, a él también le llaman el 'Francisco italiano'. Su tarea ha sido muy destacada en el conflicto europeo donde llevaba la misión de suavizar las tensiones que han dejado miles de muertos en el territorio ucraniano. Frente a todos los favoritos, la rama más conservadora del Vaticano unirá sus fuerzas para intentar impedir que alguno de ellos -pese a seguir teniendo opiniones enfrentadas- logre alzarse con el liderazgo de la iglesia católica.

Las diversas nacionalidades que protagonizan el cónclave es uno de los factores más reseñables. Muchos no se conocen entre sí, algunos ni siquiera hablan italiano y entre la Capilla Sixtina se darán situaciones que sus pinturas y techos abobados no han presenciado nunca. Uno de los más destacados que proviene de áfrica es Peter Kodwo Appiah Turkson. El ghanés de 76 años podría ser el primer papa en 1.500 años de historia. Su intención para ser pontífice nunca ha terminado de estar clara debido a que ha asegurado en alguna ocasión que no estaba seguro de su pretensión. Bajo la dirección de Juan Pablo II fue el primer ghanés en ser nombrado cardenal. Pese a ser un hombre colocado en posiciones conservadoras, tiene algunos rasgos progresistas que le diferencian dentro del Estado del Vaticano. A lo largo de su trayectoria, se ha opuesto de forma contundente a la criminalización de la homosexualidad en países africanos.

Junto a él, también entra dentro de la baraja Fridolin Ambongo Besungu de 65 años y originario de la República Democrática del Congo. Pese a su juventud, el cardenal entra dentro de las posibilidades -aunque más remotas-. Al contrario que el primero, es un cardenal conservador que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo ya que "se consideran contradictorias a las normas culturales e intrínsecamente malas". Otra de las opciones africanas predilecta por parte de los conservadores es Robert Sarah que opta a su última posibilidad de ser papa con 79 años. A lo largo de los últimos años se ha considerado al guineano como opción contraria a los valores e ideales con los que se ha asociado al papa Francisco. A pesar de que no está entre los más probables, su cercanía con la rama conservadora podría aumentar sus posibilidades a medida de que se vayan sucediendo las votaciones.

Estados Unidos podría tener también por primera vez en su historia la posibilidad de tener un papa. El cardenal de 69 años Roberto Prévost es una de las opciones que más han resonado dentro del país norteamericano para la posibilidad de ser papable. El nacido en Chicago obtuvo de parte del pontífice Francisco la ardua tarea de seleccionar la próxima generación de obispos. Además de tener una voz de considerable peso en EE.UU., también dirigió la Comisión Pontificia en América Latina. Dentro de todas las ramas que conviven entre disputas en la santa sede, se le podría considerar un reformista. Sin embargo, tuvo acusaciones de encubrimientos de abusos sexuales que fueron negados por su diócesis.

José Tobin es otro de los estadounidenses que podrían entrar dentro del bombo de los favoritos para suceder a Francisco. Con 73 años, es otro de los defensores de ofrecer a creyentes y disidentes una iglesia más abierta para unificar a todos los católicos. También se ve favorable a acoger a las parejas del mismo sexo e incluso que las mujeres puedan llegar a ser cardenales para que entren y formen parte de la decisión que se tome dentro de la Capilla Sixtina.

Pese a las diferentes nacionalidades que juegan un papel fundamental dentro del cónclave, Europa sigue teniendo un peso determinante a la hora de elegir al próximo papa. En ese sentido, Peter Erdö tiene un elevado reconocimiento dentro de la iglesia. Con 72 años, el húngaro ha presidido dos veces el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Además, también tiene el respaldo de los cardenales africanos y ha trabajado en las relaciones católicas con la iglesia ortodoxa. Nacido en Budapest, es experto en derecho eclesiástico y una de las opciones predilectas de las ramas más conservadores dentro del Vaticano. Entre sus posiciones, destaca aquella que ocurrió en 2015 cuando Francisco se mostró favorable a acoger a migrantes y refugiados, sin embargo, Erdö aseguró que "la hospitalidad indiscriminada podría hacer que la iglesia fuera cómplice de la trata de personas".

Apuestas y quinielas en mano, la realidad es que es prácticamente vaticinar el futuro de la silla de San Pedro sin recurrir a la suerte. Todos los cónclaves que se han sucedido a lo largo de la historia han tenido favoritos y sorpresas, todos han nombrado a un papa que no se esperaba y siempre han habido cardenales que se han quedado a las puertas. Lo que pase a raíz de este miércoles se queda en el aire y solo el color blanco de la fumata podrá determinar que el destino de la iglesia católica ha sido tomado.