¿Dónde aparcar en San Fermín 2023? Calles cortadas, parkings y zona azul en Pamplona

Al pensar en el mes de julio, a cualquier español se le viene a la cabeza calor, playa, vacaciones y, cómo no, San Fermín. Las fiesta mayor de Pamplona dará comienzo, como todos los años con el chupinazo del día 6 y el inicio de los encierros al día siguiente, en lo que es la semana grande de la ciudad navarra.

Durante los ocho días que duran las fiestas, miles de personas de todos los puntos de España -y en muchos casos, del mundo- se citarán en las calles de Pamplona para vivir la experiencia de los San Fermines en primera persona.

Pero como ocurre en cualquier fiesta de estas características, tanto por su dimensión y relevancia, como por la presencia de miles de personas en la ciudad, que puede multiplicar hasta por tres la población habitual del municipio, se producen numerosos cortes en calles, avenidas y carreteras que afectan al tráfico normal de la ciudad.

Por este motivo, todos los habitantes de la ciudad, totalmente engalanados para la ocasión, -y los que no son habitantes- tendrán que adaptarse durante ocho días y aparcar sus coches en zonas que no son las habituales o hacer uso de los parkings habilitados para estas jornadas festivas.

Parkings disponibles para San Fermín

Si ha llegado a Pamplona en coche, será importante que tenga en cuenta que en el centro de la ciudad tan solo pueden aparcar los residentes, al igual que ocurre con la zona verde, destinada al uso exclusivo de residentes.

En el caso de querer aparcar el coche de la forma más segura y no dejarlo en la calle a merced de las miles de personas que transiten por ellas diariamente, la opción más práctica -y cara- es la de dejar el automóvil en un parking privados que, aunque no suelen permitir que los coches pasen la noche en ellos, durante el día son verdaderamente útiles. Además, no es extraño encontrarse a la gente durmiendo en los propios coches como si fueran una cama improvisada.

Los parkings más solicitados y que se encuentran en el punto más cercano al centro estarían:

Parking plaza del Castillo

Parking Baluarte

Parking plaza de Toros

Parking Carlos III

Parking plaza Blanca de Navarra

Rincón de la Aduana

Audiencia

Estación de Autobuses

Cortes en las calles y zona azul/naranja

Otro de los puntos destacados para poder estacionar los vehículos son las zonas azules, que en este caso 'se convierten' en naranjas para San Fermín. Esto quiere decir que solo se podrá sacar un ticket para un máximo de 24 horas.

Durante los ocho días que durará la festividad, todos los accesos al Casco Antiguo estarán cerrados al tráfico salvo para taxis, ambulancias, vehículos policiales, bomberos transporte públicos y otros servicios municipales.