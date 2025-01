Dos hermanas farmacéuticas ponen el grito en el cielo por el consumo de patatas con brotes

Elena Monje García y Beatriz Monje García son, además de hermanas, también farmacéuticas ambas. Ahora, también las dos, han publicado un libro de manera conjunta para tratar de saciar muchas curiosidades sobre el mundo farmacéutico, La dosis hace al fármaco... o al veneno. Por este motivo, han sido entrevistadas en La Voz de Galicia, donde, además de su libro, aportan una serie de datos que vienen bien a más de uno.

Es el caso de los brotes de las patatas. En su libro, hablan de la solanina, una sustancia presente en las patatas cuyos niveles suben, asegura el entrevistador, cuando les aparecen los brotes. Y lo confirman. Si bien dejan claro que "no son mortales, una buena diarrea o unos vómitos sí que pueden aparecer si las consumes".

Por este motivo, las hermanas recomiendan siempre "retirar las partes verdes" de las patatas y "arrancar los brotes". "Se ponen verdes por algo. Sucede como con las micotoxinas, si hay una pieza de fruta que tiene moho, lo mejor es que la tires. Es verdad que con esto me han caído muchísimas críticas, diciéndome que cómo se nota que no he vivido la posguerra. Bueno, pero es que ahora mismo no estamos en la posguerra y se sabe que estas micotoxinas producen daño a la larga si tienes por norma tomar este tipo de alimentos en mal estado", comenta Elena.

Al final, lo de las patatas, según señalan, es un aprendizaje de la evolución. "Nos ha enseñado que cuando un sabor no nos gusta, no lo deberíamos de tomar. Y eso pasa también con las patatas, si están verdes pueden tener un contenido más alto de solanina". En todo caso, señalan que "si te comes una es probable que no te pase nada y si la cocinas a 180 grados tampoco, pero está bien saberlo y conocer los riesgos que suponen un buen atracón". Y se defienden: "No se trata de alarmar, sino de que no nos comamos cosas en mal estado sin necesidad".