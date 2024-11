Dos mil euros de multa a un cazador por no registrar dos perdices en la app

Conflicto tras una jornada de caza en perdices en el coto ‘Caltojar’, en la provincia de Soria, a finales de octubre. Un cazador fue multado con cerca de 2.000 euros por abatir dos ejemplares y no haberlos registrados de forma correcta, según recoge la revista especializada Jara y Sedal.

Se trata de lo ocurrido con José Alberto Rivera, cazador de Valverde (La Rioja) que en dicha jornada se desplazó desde Bilbao, admitiendo que "no estaba con sus compañeros habituales", pero tenía tanto permiso de caza como licencia de armas y "todo en regla" y recordando que "una vez terminé de cazar, recogí la escopeta, guardé a los perros, me cambié de ropa y vi que bajaba el guarda con su vehículo".

Por su parte, desde el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores San Saturio en el que se enmarca dicho coto soriano, indicaron que recibieron una denuncia contra el hombre "por una supuesta infracción a lo dispuesto en el Reglamento Interno, aprobado en Asamblea General de fecha 14-3-98 y que hace mención a los siguientes hechos".

Dichos hechos partían de "ser sorprendido el día 27-10-2024 cuando practicaba la caza sin permiso, al no haber rellenado el correspondiente cupón de la tarjeta autorización, habiendo abatido dos perdices". Y son castigados con "multa de 350 euros e inhabilitación para la caza en los acotados de este Club durante dos meses" y una "multa de 1.210 euros como resarcimiento por los daños causados".

Choque de versiones

En esa línea, se especifica que se debe a contravenir con una infracción grave el "artículo 7.5 del Reglamento de Procedimiento Interior de este Club". Y dicho texto reza lo siguiente, según la mencionada información: "No cumplir con el requisito de señalar con bolígrafo en la tarjeta-autorización o aplicación informática u otra modalidad que sustituya a dicha tarjeta-autorización el día del mes, número y día de la semana, o la forma en la que se determine; así como el no portar la tarjeta consigo".

Con todo, el cazador sancionado asegura que sí llevaba la app instalada y que cuando vio al guardia le esperó en el camino para preguntarse si la había activado de forma correcta: "Me dijo que su app es diferente y que no sabía cómo había que activarla", añadió, asegurando que "le enseñé mis dos perdices abatidas y, para mi sorpresa, me dejó sin tarjeta verde ni perdices".

Según relataron desde la sociedad al cargo del coto, el cazador no había rellenado el cupón de caza y no podía estar cazando. También han activado un procedimiento sancionador desde el club y aseguran que otro cazador le habría enseñado a utilizar la aplicación al sancionado.