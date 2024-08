El Corte Inglés revienta el mercado del aceite de oliva con un descuento de 20€ en cuatro conocidas marcas

Preparing for chicken masala dish. Home cooking.

El aceite de oliva es uno de los productos más comprados por los españoles debido a que es ampliamente usado para cocinar, aliñar ensaladas... Siendo conscientes de ello, los supermercados lanzan numerosas ofertas para atraer más aún a los clientes.

También en El Corte Inglés puede beneficiarte de una importante promoción, tal y como ha revelado un usuario en el Chollómetro. Este explica que el código "SOYNUEVO" permite obtener un descuento de 20 euros por una compra superior a 100 euros para todos aquellos que realicen su primera compra online en la sección "supermercado", ya sea alimentación, droguería y cuidado personal.

El usuario ha destacado seis productos que comercializa el grupo español de distribución mundial en su página web y ha aconsejado varias formas de conseguir grandes cantidades de cada tipo de aceite por un módico precio:

Koipe Sol . Una garrafa de 5 litros de este aceite refinado de girasol cuesta ahora 12,50 euros. Comprando 13 garrafas, la cuenta ascendería a 103,87 euros, pero el precio baja a 83,87 euros si se aplica el código, lo que equivale a 6,45 euros la unidad.

. Una garrafa de 5 litros de este aceite refinado de girasol cuesta ahora 12,50 euros. Comprando 13 garrafas, la cuenta ascendería a 103,87 euros, pero el precio baja a 83,87 euros si se aplica el código, lo que equivale a Carbonell . El pack de dos botellas de aceite de oliva suave 0,4, de dos litros cada una, cuesta 14,19 euros. Ocho duplos costarían 113,52 euros, pero puede costar 93,52 euros gracias al código, 11,69 euros el pack.

. El pack de dos botellas de aceite de oliva suave 0,4, de dos litros cada una, cuesta 14,19 euros. Ocho duplos costarían 113,52 euros, pero puede costar 93,52 euros gracias al código, Carbonell . Otra garrafa de tres litros, esta vez de aceite de oliva virgen, cuesta 24,95 euros. El precio de cinco garrafas sería 124,75 euros, pero se quedaría en 104,75 euros con el descuento, es decir, 20,95 euros la unidad.

. Otra garrafa de tres litros, esta vez de aceite de oliva virgen, cuesta 24,95 euros. El precio de cinco garrafas sería 124,75 euros, pero se quedaría en 104,75 euros con el descuento, es decir, Carbonell . Continuando con esta conocida marca, la garrafa de cinco litros de aceite de oliva suave 0,4 cuesta 34,59 euros. Tres garrafas costarían 103,77 euros, pero solo tendrías que pagar 83,77 euros si aplica el código, lo que equivaldría a 27,92 euros la unidad.

. Continuando con esta conocida marca, la garrafa de cinco litros de aceite de oliva suave 0,4 cuesta 34,59 euros. Tres garrafas costarían 103,77 euros, pero solo tendrías que pagar 83,77 euros si aplica el código, lo que equivaldría a Coosur . La garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen Serie Oro cuesta 37,99 euros. Comprar tres garrafas costaría 113,97 euros, mientras que al aplicar el códito serían 93,97euros, 31,32 euros la unidad.

. La garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen Serie Oro cuesta 37,99 euros. Comprar tres garrafas costaría 113,97 euros, mientras que al aplicar el códito serían 93,97euros, Maestros de Hojiblanca. Por último, una garrafa de cinco litros de este aceite de oliva virgen extra cuesta 42,99€. Así, el precio por tres garrafas sería de 128,97 euros, pero, con el descuento del código, se quedaría en 108,97 euros, 36,32 euros la unidad.

'Pacto de no agresión' con el precio del aceite

Facua-Consumidores en Acción ha vuelto a denunciar un "pacto de no agresión" entre las cadenas de supermercados por el precio del aceite de oliva tras comprobar que las enseñas han fijado el mismo precio en la última semana.

En concreto, la organización de consumidores ha detectado que Aldi e Hipercor han bajado los precios una semana después de que, el pasado 21 de agosto, Mercadona anunciara la disminución de su aceite. Medida que también siguieron Alcampo, Carrefour y Dia un día después.

"Entendemos que hay un pacto de no agresión, hay que investigar si esto es un acuerdo, un pacto colusorio que pudiera vulnerar la Ley de defensa de la competencia", ha afirmado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

“Aunque no la vulnerara, lo que está claro es que esas cadenas de supermercados, que continuamente repiten que tienen un alto nivel de competencia en nuestro país, están comportando en un régimen de oligopolio, donde incluso deciden, pactan tácitamente en cualquier caso, no agredirse y no competir en productos que son claves para los consumidores", ha denunciado.