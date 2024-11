El embalse romano con más altura conservado en la actualidad está en este pueblo de España

Han pasado ya varios siglos, pero la huella romana ha quedado bien marcada en España con numerosos teatros, anfiteatros, mosaicos y arcos de triunfo. Y aunque muchas veces pasan inadvertidos, sus embalses son obras arquitectónicas que merecen nuestra atención.

Es cierto que los romanos no destacaron en este tipo de obras hidráulicas, porque el cálculo de los perfiles de presas más eficaces para almacenar cantidades importantes de agua no estaba a su alcance. Por eso, quizá, el número e importancia de las presas romanas no son comparables con el resto de sus obras hidráulicas.

En Hispania se conocen 73 obras hidráulicas que pueden confirmarse de autoría romana. De ellas se pueden identificar 20 presas y 25 azudes de derivación. Estas obras se datan entre los siglos I y IV.

Entre estas construcciones se encuentra la presa romana de Almonacid de la Cuba, que se trata de una presa de gravedad de origen romano situada en el municipio español de Almonacid de la Cuba, Zaragoza. Esta obra destaca, sobre todo, porque es el embalse romano con más altura conservado en la actualidad.

La Cuba, como popularmente se conoce, fue una de las tres presas que regulaban el río Aguasvivas. De excelente conservación y declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón, cuenta con 34 metros de altura y fue, de las documentadas, la de mayor altura del Imperio Romano.

Data del siglo I pero sufrió sucesivas modificaciones hasta llegar a su aspecto actual, que adoptó en el siglo siguiente. Posee unas dimensiones de 120 metros de longitud, 34 metros de altura y 27 metros de anchura, las cuales le daban una capacidad de 6 hm³. Principalmente su uso fué agrícola aunque también sirvió para el abastecimiento urbano. A partir del siglo III comenzó a ser abandonada hasta la época musulmana, en la que ya fué usada como azud, función que todavía mantiene.

¿Es esta presa visitable? La respuesta es sí. Una serie de pasarelas abiertas y la recuperación del tramo de 103 escalones que bajan hasta la base permiten contemplar el monumento de cerca y observar desde diferentes perspectivas estas increíbles vistas.

Visitas a la presa romana

El Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba ofrece dos tipos de visitas a la presa: una exclusivamente al monumento, de una hora de duración, y otra que incluye una panorámica del pueblo, además de la visita a la presa, de hora y media de duración.

Para consultar el horario y reservar entradas, hay que dirigirse a la oficina de turismo del ayuntamiento.

La visita a las pasarelas puede realizarse de forma individidual y libre, previa adqusición de una entrada, o a través de visitas guiadas que organiza la Oficina de Turismo de Almonacid de La Cuba.