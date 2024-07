El esperado España vs. Alemania aterriza en el paraíso del fútbol del gran parque temático español

El enfrentamiento de cuartos de final entre las selecciones de España y Alemania en la Eurocopa 2024 ya está generando tensión y ansías. Aunque el partido no dará inicio hasta las 18 horas del este viernes 5 de julio de 2024, la expectación, las declaraciones, las apuestas... todos los elementos están en juego para impedir que te olvides ni un solo segundo de uno de los encuentros más esperados del torneo. En este sentido, si todavía no tienes planes para disfrutar del partido esta tarde, ¿qué te parecería verlo en PortAventura World? No te esperabas esta sugerencia, ¿verdad?

La Liga Twenty Nine's, el primer restaurante del mundo tematizado de La Liga que se encuentra en PortAventura World, ha lanzado una invitación de lo más jugosa: ver en este tremendo gastrobar todos los partidos de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024, empezando con el encuentro España vs. Alemania de este viernes.

Eso sí: si quieres ver el España vs. Alemania (o el resto de partidos), tendrás que reservar mesa en la página oficial de La Liga Twenty Nine's.

Sobre La Liga Twenty Nine's

Un espacio único que combinará gastronomía, entretenimiento, fútbol y deporte, en una instalación innovadora donde la tecnología jugará un papel crucial. Esta es la primera vez que una competición deportiva implementa un modelo de licencia de este tipo a nivel global, abriendo nuevas oportunidades para la industria.

Con este proyecto, LaLiga busca aumentar la conexión con los aficionados tanto dentro como fuera de España, mientras fortalece la imagen internacional de la competición y la marca de LaLiga, más allá del fútbol: No es fútbol. Es LaLiga. Según Óscar Mayo, director de Negocio, Marketing y Desarrollo Internacional de LaLiga: “LaLiga Twentynine’s marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Unimos ocio, deporte y gastronomía para ofrecer al público algo nunca antes visto. La gran clave serán las experiencias únicas que podrán vivir en este concepto reinventado de sports bar”.