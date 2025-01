El mensajero de Amazon que debía repartir un paquete cada 150 segundos en seis horas laborales: "No llegué y me echaron"

150 paquetes al día en unas seis horas de trabajo, lo que equivale a una media de dos minutos y medio por entrega. Este era el ritmo diario Valter De Cillis, enfrentándose al tráfico, las dificultades de contacto con los ciudadanos que no abren la puerta, la carga y descarga de paquetes pesados, y las pausas para el almuerzo o ir al baño, que a menudo se omiten. "Es agotador", denuncia en declaraciones a Corriere Fiorentino.

El trabajador de treinta años de Levante Logistica operaba entre la provincia de Pisa y la provincia de Lucca en subcontratación para el gigante minorista estadounidense Amazon. Tras regresar al almacén con algunos paquetes no entregados, fue llamado varias veces con sanciones disciplinarias, suspendido y, finalmente, despedido el 28 de octubre.

Valter sostiene que no ha sido despedido solo por su desempeño como mensajero, sino también por su actividad como sindicalista en la Unione Sindacale Base (USB). "Me quedé sin trabajo porque no solo desempeñaba mis funciones como mensajero, sino que también luchaba por mejorar las condiciones laborales de mis compañeros y de quienes trabajan en la logística como yo. Esta actividad no gusta a mi empresa que, después de tres años de acoso ahora, me ha despedido", critica.

El empleado lamenta las condiciones laborales en su sector: "Para llevar todos los paquetes, a menudo trabajamos más horas de las previstas en el contrato, pero a menudo no logramos llevar todos los paquetes a su destino. Estoy muy decepcionado por esta experiencia profesional. A las personas nos tratan como números. Este es un trabajo deshumanizante".

La situación de De Cillis ha generado apoyo internacional. Chris Smalls, fundador del sindicato Labor Amazon Union en Staten Island, Nueva York, envió un mensaje en vídeo mostrando su respaldo: "Apoyo a Valter, su trabajador despedido que intenta luchar por mejores condiciones".

Respuesta de las empresas

Amazon se ha pronunciado de forma tajante sobre el caso: "No somos conscientes de que, si los conductores devuelven paquetes no entregados, los proveedores de servicios de entrega automáticamente adopten medidas disciplinarias".

La empresa subraya que han definido altos estándares y un código de conducta para sus proveedores de servicios de entrega, con el objetivo de garantizar que los conductores trabajen en un entorno seguro, con una remuneración y horarios adecuados. Además, señala que proporcionan a sus proveedores tecnología que tiene en cuenta múltiples aspectos del trabajo.

Por su parte, Levante Logistica, a través de Assoespressi, niega que el despido estuviera relacionado con la actividad sindical de De Cillis. "Todos nuestros empleados son libres de afiliarse o no a un sindicato. Las razones por las que Valter De Cillis fue despedido están relacionadas con un comportamiento incorrecto, que se gestionó respetando plenamente los procedimientos establecidos por el convenio colectivo nacional".