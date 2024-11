El novio muere justo antes casarse y la ciudad debe pagar 230.000 euros a la novia por retrasar la boda de emergencia

En plena pandemia, el 27 de febrero de 2021, una mujer envió un correo electrónico a la administración municipal de Milán, conocida como el Palacio Marino, para solicitar un matrimonio de urgencia, ya que su pareja se encontraba hospitalizada en Fatebenefratelli en peligro inminente de muerte. Sin embargo, la boda no se llegó a celebrar.

La mujer culpa al municipio de que no se celebrar la boda y lo lleva a juicio. Ahora, el Ayuntamiento debe pagar una indemnización de 230.000 euros por daños económicos y morales, según la sentencia en primer grado e informa el medio italiano Corriere della Sera.

Para acreditar la urgencia del enlace, la mujer adjuntó a su petición el certificado médico y la cédula de identidad de su pareja. El 1 de marzo, el Palacio Marino respondió al correo electrónico proporcionando la información necesaria para la celebración, con copia también a los responsables municipales pertinentes. Después, sin embargo, no volvieron a responder ni a comunicarse con ella.

En los siguientes dos meses, el Palacio Marino explica que no tuvo más comunicación por parte de la mujer. Hasta el 7 de mayo, cuendo reciben una carta de los abogados de la mujer tras el fallecimiento de su pareja. "Por la omisión de respuesta de parte de la administración cívica a la solicitud realizada", se invita al Municipio a formular "una propuesta de restauración económica".

La respuesta del Palacio Marino llega al cabo de una semana: la Administración anuncia que "respondió el 1 de marzo, no recibió ningún aviso de falta de entrega de la respuesta enviada y no recibió recordatorios de los interesados". Así, añade que "debido a lo repentino del fallecimiento hubiera sido difícil que el matrimonio se hubiera celebrado". Después de casi un mes, los abogados responden: "La respuesta del 1 de marzo – enviada por el Palacio Marino – no está en el sistema porque no fue enviada en forma de correo electrónico certificado» . Y vuelven a invitar a la administración a formular una propuesta de compensación en un plazo de siete días, según relata el mismo medio.

Finalmente, se lleva a juicio y el tribunal acepta "las solicitudes de indemnización, liquidando 15.000 euros en concepto de daño moral". Además, programa una audiencia para el 29 de enero de 2025 para determinar el daño económico resultante de la pérdida de una pensión de reversibilidad, un apoyo económico otorgado a los familiares de pensionados o trabajadores fallecidos.