El refrán muy universitario de Salamanca que en el resto de España no entienden

Los estudiantes que este año han superado la EBAU o EVAU ya saben si han sido admitidos o no en la carrera universitaria y universidad elegida. La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Sevilla o la de Granada son algunas de las predilectas de los estudiantes para realizar sus estudios de grado. Entre ellas, también hay una que, por historia, se sitúa alta en este ranking de las más demandadas entre los estudiantes oriundos de la ciudad y los de fuera: la Universidad de Salamanca.

Con más de ocho siglos de historia, por las aulas de la misma han pasado personajes de renombre tales como Miguel de Unamuno o Lope de Vega, entre otros muchos. Salamanca es ciudad universitaria y buena representación de ello es la famosa nochevieja universitaria, un evento surgido en los años 90 que reúne a universitarios de la ciudad y de fuera en la Plaza Mayor el último jueves lectivo de diciembre donde a las 00:00 se toman 12 gominolas en vez de las tradicionales 12 uvas de la suerte.

Estos 800 años de recorrido han dejado anécdotas y refranes que han perdurado hasta hoy. En el refranero típico de la Universidad de Salamanca destacan frases hechas como ‘Quien quiera saber, a Salamanca a aprender’, que hace referencia al prestigio de dicha universidad como institución académica y centro del saber, destacan desde La Tribuna de Salamanca. También es popular el refrán ‘Salamanca a unos sana y a otros manca, y a todos deja sin blanca’, el cual quiere decir que en ella llegan universitarios de distintos lugares, sus recorridos son diferentes pero a todos les pasa lo mismo: se quedan sin dinero una vez ponen pie en estas tierras.

Un refrán muy propio de Salamanca

Asimismo, uno que si no estudias en dicha ciudad no entenderás es: 'Salamanca no hace milagros, el que va jumento no vuelve sabio'. El refrán, en el que también se hace referencia a la universidad, viene a decir que la facultad de por sí no aporta sabiduría sino que se necesitan otras capacidades como la inteligencia para llegar lejos.

Es por ello que alude al término jumento -burro o o borrico- haciendo hincapié en que los catalogados como burros o borricos van a encontrar muchas dificultades para volverse sabios, a pesar de que se respire saber en cada rincón de Salamanca y más concretamente de su universidad.