El silbido similar a una tetera hirviendo que te podría dejar sin la casa caliente este invierno

Una forma de comprobar si la caldera funciona correctamente es estando atento a los sonidos y ruidos que realiza. "Si ha notado que la caldera está haciendo un ruido que difiere de la forma en que suele sonar, es mejor actuar rápidamente: es importante evitar daños mayores. El ruido de la caldera no siempre es motivo de preocupación, pero hay algunos a los que hay que prestar atención y cada uno viene con sus razones y remedios", advierte manchestereveningnews.co.uk.

En caso de que la caldera realice silbidos parecidos a los de una tetera, o ruidos muy fuertes, podría significar que algo no funciona correctamente, ya que esto suele ocurrir cuando el flujo de agua a través de la caldera se vuelve más lento, lo que provoca el sobrecalentamiento del agua y llegue hasta la ebullición, generando ruido. Además, en caso de que haya problemas de circulación, lo que demuestra que el agua no bombea o que el agua no circula de forma eficiente.

En caso de que ocurra este problema, la mejor opción es llamar a un fontanero, ya que puede el ruido puede deberse a diferentes factores, como la acumulación de cal, un termostato defectuoso, una bomba defectuosa, una fuga o la falta de agua suficiente.

Si en vez de un silbido suena un sonido más parecido a un chasquido o golpeteo, podría ser porque la caldera cuenta con problemas para arrancar y que tiene problemas para su encendido. Sea el problema que sea la recomendación principal es que, en caso de que persista, se llame a un experto que pueda revisarla, ya que podría estar conectada al suministro de gas de la propiedad.

Por último, si suena un sonido de alarma en la caldera, también se aconseja llamar a un profesional, puesto que puede ser algo grave. Las razones por las que pasa esto varían. Desde la baja presión del agua hasta un termostato defectuoso o en malas condiciones.

Aunque lo normal es que este tipo de sonidos se solucionen de forma rápida, "pero si su caldera es vieja y está lista para ser reemplazada, existe la posibilidad de que el problema sea algo más grave, y en estos casos, es importante saber que podría ser el momento de una nueva caldera", añade el medio.