El Supremo interviene en un enganchón entre guardias civiles con una pena de cárcel

Europa Press via Getty Images

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 8 meses de prisión para un guardia civil que tuvo un forcejeo con un suboficial de la Benemérita, según ha detallado en un artículo Confilegal.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2021, cuando el trabajador, en el puesto de la Guardia Civil en Rollán, Salamanca, se enfadó con el suboficial por recriminarle que no había leído unos correos importantes durante el servicio del fin de semana.

"No me toques los cojones", contestó el agente, tras recriminarle su superior que no había cumplido con su principal misión.

Ambos mantuvieron una fuerte discusión y ambos acabaron enganchándose. Según el citado medio, el segundo agente se vio obligado a intervenir, defendiendo al superior y recriminando la actitud de su compañero.

Acto seguido, el agente cogió por la espalda al cabo primero y le acabó empujando, algo que terminó con el suboficial golpeándose contra la pared.

El guardia civil fue denunciado por el agredido y condenado a 8 meses de prisión por el Tribunal Militar Territorial Cuarto como presunto autor del delito de "insulto a un superior". Algo que trató de recurrir ante el Supremo.

Pero el Alto Tribunal ha desestimado el recurso y ha mantenido los 8 meses de suspensión de empleo e inhabilitación especial mientras dure de la condena, porque no considera que haya un error significativo del Tribunal Militar.