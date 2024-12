Engañan a una familia en un experimento televisivo: "Es una declaración de quiebra"

TV Midtvest, un canal de televisión de la península danesa de Jutlandia, ha puesto en marcha un experimento que ha consistido en una única medida: dejar a una familia tres semanas sin poder usar su coche.

Los objetivos del programa han sido comprobar si era posible vivir sin un vehículo en Jutlandia Central y Occidental y, especialmente, revelar si se podían encontrar alternativas al transporte en coche que fueran efectivas para contaminar menos en la región.

Y el resultado de este experimento televisivo ha sido clarísimo. Al cuarto día de la experiencia (que en total estaba pensada para tres semanas), la familia se vio obligada a romper la regla de no poder recurrir a su coche.

“Es una declaración de quiebra, pero tenemos que hacer de tripas corazón, porque no podemos llevar nuestro estilo de vida aquí, donde vivimos”, reconoció uno de los miembros de la familia al incumplir el compromiso de no coger el vehículo.

La familia tenía que desplazarse a una localidad distinta a la suya para acudir a una fiesta de cumpleaños, pero al celebrarse en domingo no había autobuses. La única solución era contratar Flextur, un servicio de transporte público bajo demanda.

268 euros por desplazarse 40 kilómetros

Sin embargo, el problema era el elevado coste que habría tenido para la familia asistir al cumpleaños al no tener coche: un total de 2.000 coronas danesas, una cifra que, al cambio actual, supone 268 euros.

“No nos quejamos, es una opción. Pero me parece un poco ridículo llamarlo oferta: 40 kilómetros por 2.000 coronas danesas”, ha expresado uno de los miembros de la familia, mientras que otro ha recordado que “en esa dirección hay al menos cuatro cumpleaños al año, y además los visitamos, así que económicamente no sería una opción”.

Durante este experimento televisivo, la familia ha recibido bicicletas eléctricas para sustituir al vehículo. Dos de los miembros de la familia propusieron ir con ellas a la fiesta de cumpleaños, pero finalmente se acabó rechazando esa opción debido a la ausencia de carril bici.

“Los coches se han hecho más grandes, la maquinaria agrícola también, pero la carretera no. Puede parecer una excusa pobre, pero creo que es un problema real”, han explicado. “Cuando hay camiones en las carreteras pequeñas y vas en tu bicicleta de carga, simplemente no es lo óptimo, no me siento cómodo con ello”, ha asegurado uno de los miembros de la familia.