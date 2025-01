Esta australiana decide dejar de comprar en el supermercado y busca comida en vertederos españoles

Una mujer australiana ha llamado la atención de todo el mundo después de compartir su método para conseguir alimento, ya que podría definirse como una fórmula un tanto extraña y dudosamente recomendable. Pero parece que se está extendiendo por muchos lugares del mundo.

Según explicó Sofie Juel-Andersen, ha encontrado una solución al derroche y desperdicio de comida, y aunque para muchos pueda sonar poco salubre, esta es la de rebuscar comida que se encuentre en buen estado en los contenedores.

Este hábito comenzó a llevarlo a cabo cuando vivía en su ciudad nata, Sidney, cuando comenzó a coger productos frescos de contenedores. Y rápidamente se dio cuenta de que podía encontrar en ellos todo tipo de productos que quisiera.

Y aunque pueda resultar extraño, la realidad es que la australiana nunca ha tenido problemas económicos que le impidan comprar alimentos en los supermercados, por lo que argumenta que lo hace simplemente por que es una forma más barata y también ecológica de conseguir alimentos, ya que así reduce, en la medida de lo posible, el desperdicio de comida.

"Siempre eran contenedores de supermercado", aseguró. Además, afirma que "nunca (miro) en la parte trasera de restaurantes o casas particulares", ya que podría ser considerado como algo ilegal.

Sin embargo, en los contenedores de supermercados encontró "una locura". "Estaba lleno de comida; parte caducó, pero gran parte no", afirmó. “Para mí fue como una búsqueda del tesoro. Rápidamente me di cuenta de que había tanta buena comida en los contenedores que ya no necesitaba ir a comprar", recordó.

Con el paso de los años, Sofie continuó haciendo lo mismo en los países en los que fue viviendo o viajando, como Dinamarca, España, Argentina o Dubai, entre otros. Y afirmó que únicamente acude al supermercado para comprar productos para el hogar, como papel higiénico, detergente o pasta de dientes. "El año pasado solo gasté 100 dólares en el supermercado", asevera.