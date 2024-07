Esta es la ciudad española que vende más de 200 pisos con okupas dentro: "No damos abasto"

La especulación en el mercado inmobiliario cuenta con otra ramificación hasta ahora poco conocida: la compra de inmuebles okupados. A pesar de las campañas mediáticas que alertan de este fenómeno, lo cierto es que las okupaciones han descendido un 11% en 2023 y, por ejemplo, en el primer trimestre de 2023 solo había 3.898 infracciones penales abiertas, frente a los 4.385 casos del mismo periodo de 2022.

Sin embargo, a nadie le gusta tener un inmueble okupado y sus propietarios buscan salidas para deshacerse del problema que aprovechan y muchos los grandes fondos de inversión.

Al igual que ya ha sucedido en Málaga o Gran Canaria, Barcelona se ha convertido en una gran subasta de edificios okupados y a precios muy baratos que rondan entre los 25.000 y 50.000 euros. Todas las ofertas van dirigidas a inversores, ya que, tal y como advierten muchos de los anuncios, será el comprador el que tenga que asumir el coste y el tiempo que se tarde en echar a los okupas por la vía legal y obtener una rentabilidad posterior.

Los anuncios incluyen varias advertencias como que "debido al estado ocupacional, no se pueden realizar visitas", que "las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual de la vivienda" o que la compra "no se puede financiar". Aquellas que son comercializadas por las inmobiliarias de los bancos más conocidos de nuestro país, explican esto último con más detalle: "El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado". De ahí que los anuncios se dirijan fundamentalmente a inversores, ya que el comprador ha de tener todo el importe ahorrado o solicitar un préstamo personal, con el consiguiente elevado tipo de interés.

Por otro lado, y debido a las sustanciosas rebajas que los vendedores se ven obligados a hacer, muchos optan por cubrirse las espaldas: "El precio del inmueble ha sido fijado en atención a que se adquiera ocupado, por lo que no aplicaría dicho precio si en el momento de formalización de la escritura pública el inmueble se encontrara libre de ocupantes".