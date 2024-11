Esta es la mayor mentira sobre el cuerpo humano que se ha mantenido durante un siglo

Human bone full body and DNA molecular structure on particle background.

Un dato sorprendente ha circulado en libros de biología, artículos científicos e incluso programas educativos durante décadas: la longitud total de los vasos sanguíneos del cuerpo humano es de 100.000 kilómetros, suficiente para dar dos vueltas completas alrededor de la Tierra.

Sin embargo, por muy impresionante que fuera esta teoría, carecía de un respaldo científico sólido o explicaciones realistas. Hasta ahora, ya que una exhaustiva investigación del canal de divulgación científica Kurzgesagt ha permitido refutarla.

Un viaje al pasado científico

El primer paso de los investigadores fue buscar en la literatura reciente, tal y como explican en un vídeo publicado en Youtube. Al no encontrar respuestas claras, retrocedieron hasta los años 90, hallando referencias en libros de divulgación científica como Vital Circuits de Steven Vogel y Looking at the Body de David Suzuki. Sin embargo, ninguno de los textos ofrecía una fuente definitiva.

Tuvierno que retroceder hasta un artículo de Scientific American publicado en 1959 que, a su vez, citaba una obra de 1922: The Anatomy and Physiology of Capillaries del premio Nobel August Krogh, quien estimó la longitud basándose en un modelo de cuerpo humano idealizado con 143 kilogramos de peso, de los cuales 50 eran músculo puro.

Este modelo, muy alejado del cuerpo humano promedio, exageraba enormemente las cifras reales, pero su autoridad en la fisiología ayudó a que el dato se aceptara.

La verdadera cifra

Mientras Kurzgesagt profundizaba en su investigación, un equipo internacional de científicos publicó en la revista Comparative Biochemistry & Physiology un análisis actualizado de la longitud de los vasos sanguíneos humanos. Aplicando métodos de medición modernos, concluyeron que esta se sitúa entre 9.000 y 19.000 kilómetros. Si bien sigue siendo una cifra impresionante, no alcanza siquiera una vuelta completa al mundo, mucho menos las dos vueltas que popularizó el mito.

El esfuerzo de Kurzgesagt realizado durante un año no solo ha servido para corregir un error histórico, sino que también recuerda la relevancia de la investigación crítica y el escepticismo en la divulgación científica. Si bien es fácil maravillarse con cifras grandilocuentes, es aún más asombroso descubrir la verdadera complejidad de nuestro cuerpo humano, aunque las cifras sean algo más modestas.