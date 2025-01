Esta religión "paródica" es la única a la que no dejan registrarse en España

Hay numerosas religiones por todo el mundo, algunas históricas y otras más recientes, y menos serias. Este es el caso del pastafarismo, o religión del Monstruo del Espagueti Volador, que surgió como un movimiento social contra el dogmatismo y que es la única religión a la que no dejan registrarse en España, según denuncian sus seguidores.

Esta religión tiene un único dios, el Monstruo del Espagueti Volador, y no posee diez mandamientos, sino ocho condimentos. La creencia central es que su dios, invisible e indetectable, creó el universo después de beber mucho, lo que explica las imperfecciones del mundo creado.

Los principios del pastafarismo se remontan a Estados Unidos, donde fueron redactados en 2006 por Bobby Henderson, licenciado en Física por la Universidad Estatal de Oregón, como protesta contra la decisión del COnsejo de Educación de Kansas de permitir la enseñanza del creacionismo en las aulas, donde se equipararía con las teorías de la evolución biológica, aceptadas por la comunidad científica.

De esta forma, la ironía y la sátira están presentes en todo el código teológico del Pastafarismo: la cerveza es su bebida sagrada, el viernes por la tarde su festividad señalada y el colador de pasta es la vestimenta tradicional de los creyentes. Y, pronto, la denuncia del profesor Henderson se extendió a todo el mundo, también en España.

En 2010 un grupo de pastafaris españoles fundaron la Iglesia Pastafari Española, e intentaron realizar su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia, pero fue rechazada al ser considerada en esta una ausencia de indicios probatorios de fe.

"En 2016 se volvió a realizar el intento de legalización. Para ello se tradujeron las Sagradas Escrituras y se aportó más documentación que en la ocasión anterior. En esta ocasión, además de tener en cuenta las revisiones anteriores y de haber sido considerada como aceptable para la inscripción se considera que la religión comenzó en 2005 como una broma. En este caso se tienen en consideración dos conceptos: el primero es que el RER no debe emitir un juicio de valor sobre si la religión es o no es tal, y segundo, que no se tiene en cuenta la historia de la misma en España", apuntan en la página web del pastafarismo en España.

Además, explican que tras este proceso se realizó un recurso en la Audiencia Nacional que obtuvo respuesta negativa. "En la actualidad se ha presentado un recurso de casación", agregan.