La Guardia Civil avisa de que empezará a mirar las guanteras de miles de coches para ver que no llevas este objeto

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores que acostumbran a guardar objetos de valor en su coche, ya que, aunque teóricamente es un lugar seguro, siempre hay que contemplar la posibilidad de que el vehículo pueda ser robado.

En ese sentido, el instituto armado ha pedido a los ciudadanos no guardar un objeto en la guantera: las llaves de casa. El motivo es que en la guantera también suele haber documentos en los que figura la dirección de la vivienda, por lo que el potencial robo del coche podría acabar provocando también un robo en casa.

En un vídeo publicado por la cuenta oficial de la Guardia Civil en la red social TikTok, una agente ha destacado que "algunos conductores tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado para varios días al irse de vacaciones".

Ello es peligroso debido a que "se han dado varios casos donde los ladrones acceden al interior de tu vehículo y por medio de algún tipo de documentación como sería el seguro o alguna factura de taller o similar pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él", ha explicado la agente.

"Por ello, cuando regresemos de vacaciones podemos encontrarnos que hemos sido víctima de un robo del que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera tus propios vecinos, ya que han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido", se añade en el vídeo.

En consecuencia, desde la Guardia Civil subrayan lo siguiente: "No dejes objetos de valor en el vehículo. Y si has de hacerlo, no los dejes a la vista".

