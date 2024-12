Este es el café más caro del mundo: 9.156 euros el kilo

El café es una de las bebidas más populares y apreciadas a nivel mundial. Desde una taza rápida por la mañana hasta una experiencia gourmet en una cafetería de lujo, el café ha evolucionado para satisfacer una amplia gama de gustos y preferencias. Sin embargo, hay un tipo de café que se destaca no solo por su sabor excepcional, sino también por su precio exorbitante: el café Geisha de Panamá.

Este café ha capturado la atención de los amantes del café y los expertos en todo el mundo debido a su calidad superior y su proceso de producción único. En una reciente subasta, el café Geisha de Panamá alcanzó un precio récord de 9.156 euros por kilo, estableciendo un nuevo estándar en el mercado del café de lujo.

El café Geisha de Panamá se cultiva en las altas montañas de la región de Boquete, a una altitud de aproximadamente 1.900 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud, combinada con el clima y el suelo volcánico de la región, crea las condiciones ideales para el cultivo de este café excepcional. El proceso de producción del café Geisha es meticuloso y requiere una atención al detalle en cada etapa, desde la selección de las cerezas de café hasta el tostado final.

El precio récord de 9.156 euros por kilo se alcanzó en la subasta electrónica Best of Panama, un evento anual que reúne a los mejores productores de café del país. En la subasta de 2024, un lote de 25 kilos de café Geisha de la finca Carmen Estates se vendió por un total de 250.125 dólares, lo que equivale a 10.005 dólares por kilo. Este precio superó el récord anterior establecido en 2021, cuando el café Geisha se vendió por 2.568 dólares por libra.

El café Geisha es conocido por su perfil de sabor único, que incluye notas florales y frutales, así como una acidez brillante y un cuerpo suave. Estos atributos lo han convertido en el favorito de los catadores de café y los baristas de todo el mundo. Además, la producción limitada y el proceso de cultivo laborioso contribuyen a su alto precio.

Para aquellos interesados en adquirir este café exclusivo, el proceso no es sencillo. Los compradores potenciales deben registrarse para participar en la subasta Best of Panama, que se lleva a cabo anualmente. La subasta es organizada por la Asociación de Café Especiales de Panamá (SCAP), y los participantes deben cumplir con ciertos requisitos para ser elegibles. Una vez registrados, los compradores pueden pujar por los lotes de café disponibles, y los precios pueden variar significativamente dependiendo de la calidad y la demanda.

El café Geisha de Panamá no solo es un símbolo de lujo, sino también un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de los productores de café en la región. La finca Carmen Estates, por ejemplo, ha estado produciendo café de alta calidad durante décadas y ha ganado numerosos premios por su excelencia. La finca se encuentra en una región conocida por su biodiversidad y su compromiso con prácticas agrícolas sostenibles.

El éxito del café Geisha de Panamá en la subasta Best of Panama ha tenido un impacto significativo en la economía local. La producción de café representa solo el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, pero gracias a la producción de granos especiales como el Geisha, el país ha logrado posicionarse como un líder en el mercado de café de lujo, especialmente en Asia