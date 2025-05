Acude a hacerse un tatuaje, paga con 50 euros falsos y el tatuador le tiende la trampa que le obliga a volver a pagar su deuda

El usuario en TikTok @mayjetattoo, quien acumula cerca de 1 millón de seguidores y 8 millones de 'me gusta' en la red social, ha expuesto en un video a un cliente que trató de colarle un billete de 50€ falso para pagarle.

"Me pasaste esta semana este billete falso de 50 euros, pero ya sé quién eres", comienza en la publicación el tatuador, que muestra la falsificación a la cámara. "Lo bueno es que nosotros tenemos cámaras superbuenas, y el cliente me da (aparece en las grabaciones)", añade el hombre.

"Aquí yo puedo ver exactamente el momento en el que él me pasa a mí el billete. Para tu mala suerte, cliente, solo hubo un cliente que me pagó con billetes de 50 ese día. Y ya te tengo registrado", continua en su intervención, donde da una segunda oportunidad al estafador para que pague el servicio.

"O sea que te voy a dar una oportunidad, háblame por privado y no te expongo en redes sociales, ¿vale? Gracias, y no sean así, gente, uno está trabajando, matándose, haciendo las cosas bien para que te vengan y te estafen 50 euros. No sean así", finaliza el tatuador.

La publicación se ha llenado de comentarios de gente que, curiosamente, critica al usuario. "¿Tienes cámaras superbuenas y no un detector de billetes?", comenta Jeff Jeffer. "Si lo expones, él te denuncia y te arruina", comenta el otro. "¿Y tú sabes seguro que él sabía que era falso? ¿No crees que tal vez a lo mejor él no sabía que era falso? Es que nos puede pasar a cualquiera. A la próxima compras un detector de billetes", sentencia.