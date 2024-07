Este es el lugar más caluroso en verano del centro de Madrid que debes evitar a toda costa

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Madrid es una ciudad conocida por sus veranos intensamente calurosos, donde las temperaturas superan con facilidad los 35ºC durante los meses de julio y agosto, llegando a alcanzar máximas de hasta 40ºC. Las calles empedradas y la escasa vegetación contribuyen a retener el calor, transformando la capital en un auténtico horno. No obstante, hay un lugar en concreto que acumula un mayor índice de calor.

Según un estudio realizado por Urban Heat Snapshot, el punto más caluroso de Madrid es la Plaza Juan Pujol, situada en el barrio de Malasaña. Con apenas un 3% de vegetación, esta explanada urbanística está constantemente expuesta a los abrasadores rayos del sol, haciendo que las temperaturas aumenten progresivamente en el pavimento. La escasez de árboles imposibilita que haya rincones frescos en los que refugiarse.

Todo esto favorece que la temperatura de esta zona tenga una subida de hasta 8,5 puntos más que en las afueras de la ciudad. Además, esta plaza no alberga ninguna fuente, por lo que dificulta la labor de refrescarse más allá de los bares y negocios que se alzan sobre el asfalto. Este mismo estudio desvela que el sitio más fresco de la capital es la zona norte de Casa de Campo, con un 89% de vegetación que permite la aparición de los rincones de sombra.

Otros sitios calurosos

Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay muchas otras zonas en las que suele hacer un calor más abrasador con respecto al resto, sobre todo en época veraniega. Algunos de estos lugares son el Corredor de Henares, el área metropolitana y el oeste de la región, así como el sur de la comunidad y la Comarca de las Vegas.

Saliendo de Madrid capital, el municipio que ostenta el título de ‘más caluroso’ es Aranjuez, seguido muy de cerca de Valdemoro. En estos sitios se suelen alcanzar temperaturas elevadas debido a la escasa vegetación que proteja de los rayos del sol. Otras localidades donde el calor se siente más sofocante de lo habitual son Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey.

Finalmente, es importante mencionar que los termómetros de las marquesinas no son un indicador fiable para medir el calor de un lugar concreto. En muchas ocasiones pueden mostrar temperaturas excesivamente altas fruto de que estos aparatos no están protegidos del sol, lo que provoca que registren una sensación térmica mucho más alta de la que realmente es. Por ello, no debemos hacer mucho caso a estos indicadores.