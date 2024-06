Este fue el tipo de ascensor más peligroso de Europa: quedan muy pocos en funcionamiento

Los ascensores han cambiado la movilidad de la gente en todo el mundo. En Europa, hay modelos que comenzaron a aparecer hace más de 100 años, pero algunos contenían un importante riesgo para aquellos que montaban en ellos.

Aunque cada vez los hay más actualizados, hay un tipo de ascensor, el Paternóster, que en Praga sigue siendo una realidad, con movimientos poco comunes a lo que suele ser habitual en la actualidad.

Es uno de los más peligrosos de Europa porque se trata de un coche infinito, es decir, no se detiene en ningún momento y la gente se tiene que bajar casi sobre la marcha, lo que lo convierte en un transporte de mucho riesgo.

El modelo original es el de elevado cíclico y fue creado en 1860 por Peter Ellis. Se hicieron muy populares en toda Europa del Este, pero los motivos de seguridad terminaron con su producción en los años 70.

Pero la capital de la República Checa sigue manteniendo decenas de este tipo de ascensores, como la entrada trasera del Ayuntamiento de Praga, que se han convertido en toda una experiencia para los turistas.

Su velocidad es lenta y no hace falta abrir la puerta para bajarse porque no tiene. Sólo es necesario cumplir con los pasos a seguir para no llevarse ningún susto desagradable.