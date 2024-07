Esto es lo que debes hacer si una tormenta eléctrica de verano te pilla por la calle

Las tormentas eléctricas son un fenómeno común durante el verano y pueden representar un riesgo significativo si no se toman las precauciones adecuadas. Aunque las hospitalizaciones por impacto de rayos son poco frecuentes, es crucial saber cómo actuar para evitar accidentes. Si te encuentras en medio de una tormenta eléctrica, lo primero que debes hacer es buscar refugio seguro.

Los vehículos, como coches, aviones y trenes, están diseñados para protegerte de los rayos gracias a su estructura conocida como Jaula de Faraday, que desvía la energía a tierra. Si estás conduciendo y te sorprende una tormenta, es importante apartarse del flujo de tráfico y estacionar de forma segura, evitando zonas inundables, ya que el agua es un excelente conductor de electricidad. Nunca debes salir del coche durante una tormenta eléctrica, ya que el vehículo actúa como un refugio seguro.

En caso de no poder refugiarte en un vehículo, es fundamental encontrar un edificio cerrado con cuatro paredes y un techo. Aunque el interior de un edificio es generalmente seguro, es importante cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas4. Además, no debes estar mojado ni andar descalzo, ya que la suela de los zapatos actúa como aislante. Durante la tormenta, evita manipular cualquier aparato eléctrico conectado a la corriente, como televisores o electrodomésticos, ya que esto puede aumentar el riesgo de electrocución.

Si no tienes acceso a un refugio seguro, debes agacharte y ponerte en cuclillas, cruzando las manos sobre las rodillas para reducir las probabilidades de ser alcanzado por un rayo. No permanezcas estirado en el suelo, ya que esto te convierte en un blanco fácil. Evita estar cerca de estructuras altas o árboles, y no lleves objetos metálicos que puedan atraer los rayos.

En caso de presenciar un accidente causado por un rayo, es importante saber que la víctima no queda electrificada, por lo que puedes auxiliarla sin peligro. Lo primero que debes hacer es llamar al servicio de emergencias y seguir sus instrucciones. Verifica si la víctima está consciente y, en caso de que haya perdido la conciencia y se encuentre en parada cardiaca, inicia las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utiliza un desfibrilador si está disponible. Las lesiones más comunes en estos casos incluyen quemaduras, lesiones de oído por el estruendo, paradas cardiacas y rotura de huesos o vasos sanguíneos.

Es importante tener en cuenta que ciertos factores pueden agravar las consecuencias de un impacto de rayo. Las personas con sobrepeso tienden a retener más energía, lo que puede aumentar la gravedad de las lesiones. Además, cualquier patología previa, especialmente las cardiacas, puede empeorar los daños causados por la descarga eléctrica. Por ello, es fundamental estar bien informado y preparado para actuar de manera adecuada en caso de una tormenta eléctrica.