Esto es lo que dice la ley si un ayuntamiento te cobra de más en la piscina por no estar empadronado

NurPhoto via Getty Images

Ir a la piscina es uno de los grandes planes del verano para mucha gente. Pero ese plan puede salir más o menos caro en función de a cuál vayas... y de donde vivas.

Eso sí, lo de tener que pagar más por no estar empadronado en aquel sitio donde se encuentra la piscina se va a acabar, como sentencia el Tribunal Supremo.

Según recoge el portal especializado Iberley, el Alto Tribunal remarca que un ayuntamiento "no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa [...] atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a los efectos de justificar aquellas".

Esa sentencia, 1064/2023, de 20 de julio, pone como ejemplos precisamente la utilización de piscinas, pero también de frontones y otros espacios polideportivos municipales.

Tirando de jurisprudencia de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta normativa avala que se permita la modulación de sus cuotas tributarias en atención a la capacidad económica de los obligados en materias como la de las piscinas.

Al respecto, el Supremo asegura que no se produce una motivación económica en la diferenciación de personas según su empadronamiento, por lo que no puede darse una diferenciación en los pagos a realizar.