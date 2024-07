Esto dice la ley sobre aparcar dos coches en la plaza del garaje de la comunidad de vecinos

Tal y como están los precios de todo, las plazas de garaje no iban a ser una excepción. Por eso, como todo ahorro cuenta, más de un propietario se ha hecho la pregunta clave: ¿puedo aparcar en una sola plaza dos vehículos? Es decir, ¿puedo tener ahí mi turismo y mi moto en el caso de que quepan sin que molesten a nadie?

Para dar con la respuesta hay que recurrir a la Ley de Propiedad Horizontal, que es la encargada de regular los aparcamientos de las comunidades de vecinos y similares. Ahí no se especifica nada acerca de si se pueden estacionar dos vehículos en una misma plaza de garaje. Por lo tanto, si la normativa de tu municipio no dice lo contrario, es totalmente legal aparcar, por ejemplo, una motocicleta y un turismo en la misma plaza.

Esto, además, implica la respuesta a otra duda recurrente: la de si los daños los cubriría el seguro en caso de incendio o de inundación del garaje, entre otros casos. Aquí todo dependerá de la póliza contratada por la comunidad de vecinos, aunque normalmente se aplica a un vehículo por plaza de garaje.

Eso sí, la historia cambia si has aparcado en una plaza que no es la tuya. Este acto está recogido por el Código Penal 245.2 en su artículo como "un delito de usurpación de propiedad privada": "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.