Esto es lo que dice la ley si un vecino moroso quiere convertirse en presidente de tu comunidad

Los vecinos morosos son un importante problema para las comunidades de vecinos, ya que suponen un lastre económico que dificulta que se puedan afrontar pagos necesarios para el edificio.

Sin embargo, las complicaciones pueden ser aún mayores si ese vecino moroso se convierte en presidente de la comunidad. El motivo es que reclamarle el pago de lo adeudado se convertirá en una misión imposible, ya que para iniciar un procedimiento judicial se necesita la firma del presidente. Y aunque pueda sonar extraño, sí, es legal que ese individuo que no paga sus cuotas pueda llegar a comandar la comunidad.

El artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal estipula, en cuanto a los derechos de los vecinos morosos en las juntas, que “los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho de voto”.

En consecuencia, un vecino moroso no puede votar hasta que se ponga al corriente de pagos, pero sí que puede ser elegido como presidente de la comunidad. En ese sentido, cabe destacar que es difícil que un vecino que no cumple con su aportación económica a la comunidad sea elegido como presidente gracias a que el resto de vecinos le voten. Pero los problemas pueden llegar si se recurre a otras de las fórmulas posibles para designar al presidente.

“El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio”, señala la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 13.

Por lo tanto, es posible que esa rotación o sorteo pueda dar como resultado que un vecino moroso sea nombrado como presidente de la comunidad. En ese supuesto, lo más recomendable es que algún vecino se presente como voluntario para ocupar el cargo.