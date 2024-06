Esto es lo que dice la ley si tu vecino se niega a pagar la instalación o mantenimiento del ascensor

La instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios es una de las problemáticas más comunes que surgen entre los vecinos. Aunque a menudo es una medida indispensable para asegurar la accesibilidad del edificio, no es raro que aparezcan interrogantes sobre quién debe asumir los costes y qué ocurre si algún vecino se niega a pagar. Además, estas dudas pueden multiplicarse con la inminente llegada de la nueva ley de ascensores.

El tiktoker vecinal aclara las dudas

Entra a escena el tiktoker @aquisihayquienvivaaf, que nos explica cómo actuar en el caso de que un vecino se niega a pagar la instalación o mantenimiento del ascensor bajo el pretexto de que "no lo va a usar". Se use o no esa excusa, el tiktoker explica que "la no utilización de un elemento común no es causa para la exoneración de los gastos que este genere".

Si recurrimos a la normativa vigente, encontramos que los tribunales aportan respuestas a estas dudas. La ley principal que regula la instalación de un ascensor en una comunidad de propietarios es la Ley de Propiedad Horizontal. Específicamente, los artículos 9 y 10 aclaran muchas de las cuestiones más comunes.

El artículo 9 de la LPH establece las obligaciones de los miembros de una comunidad, incluyendo la contribución a los gastos compartidos. Lo más importante es que la ley señala que la obligación de pago no depende del uso del servicio, lo cual es relevante para la instalación del ascensor, como también decía el tiktoker.

El artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal determina que la instalación de un ascensor es obligatoria y no requiere unanimidad en la junta, aunque sí necesita la aprobación de la mayoría de los propietarios. Los costes pueden distribuirse según un coeficiente de uso o mediante otro método acordado por mayoría simple.

¿Y si aun así un vecino no quiere pagar el ascensor? Pasos a dar

Una de las dudas que no aclara @aquisihayquienvivaaf son los pasos legales a seguir si un vecino se niega absolutamente a pagar. Aunque lo ideal es resolverlo pacíficamente, si un vecino se niega a pagar, existen dos alternativas:

Vía judicial: Se debe notificar al vecino que se tomarán medidas legales. Después, se puede acudir a los tribunales civiles para que resuelvan el problema y lo obliguen a pagar. No obstante, es una solución larga y costosa, por lo que es mejor intentar llegar a un acuerdo extrajudicial.