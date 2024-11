Factura 110.000 euros al año en su segundo trabajo y desde el salón de su casa: "Cada día marco un máximo de horas y nunca lo supero"

Dylan Cauchon via Getty Images

Trabaja como enfermera a media jornada en un hospital estadounidense -realizando endoscopias-, pero tiene un segundo empleo. Una actividad que desarrolla de forma irregular, en la que hay temporadas que no sabe si lo hace por motivaciones económicas o simplemente por expresión artística. Además, un teletrabajo, pero de los de antes, de los que no se necesitaba sí o sí un ordenador.

Pero además es que el trabajo secundario que la estadounidense Megan Walsh realiza desde el salón de su hogar en Manahawkin (Nueva Jersey) le permite alcanzar una facturación anual de 110.000 euros. En lo que iba de este 2024 hasta el mes de septiembre estaba muy cerca de cumplir su tercer ejercicio anual consecutivo embolsándose más de tres cifras.

Se trata del relato de la mujer que recoge la cadena estadounidense CNBC en su sección 'Make it' ('Hazlo', en inglés). Su trabajo a media jornada tiene mucho que ver con su afición por las manualidades y la costura -cuestión que aprendió de su madre cada vez que se sentaba ante la máquina de coser Singer-.

¿De qué trabaja para facturar tanto?

El segundo empleo que Walsh tiene es la venta de elementos de decoración de paredes con temas vegetales que ella misma diseña en su vivienda. Subraya que el secreto del éxito de esta vía de negocio tiene mucho que ver en los límites que ella misma se marca. "Establezco límites y reduzco el consumo cuando es necesario. Los domingos son un día solo para la familia", asegura, precisando que "si te agotas, te perderás toda tu vida. Todos los días, me despierto y establezco una intención (normalmente en mi cabeza, a veces en mi diario) sobre la cantidad de trabajo que voy a hacer, y no la supero".

"Todos quieren ganar dinero, pero no puedes estar tan abrumado por el ajetreo que te pierdas toda tu vida"

En esa línea, esta mujer también reconoce que "no es fácil y hay que encontrar el equilibrio adecuado entre el esfuerzo y la felicidad". Pero añade una reflexión a tener en cuenta: "He encontrado cosas que disfruté creando, gané un poco de dinero, pero luego las tendencias desaparecieron. Luego, caí en otra cosa. Todos quieren ganar dinero, pero no puedes estar tan abrumado por el ajetreo que te pierdas toda tu vida".