Hallados muertos un hombre y una mujer en una vivienda de Toledo: no parece violencia machista

Los investigadores que se han hecho cargo de la muerte de una pareja en Pantoja (Toledo) con signos de criminalidad apuntan a que el suceso no se trata de un caso de violencia de género, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Estas mismas fuentes han explicado a EFE, tras recibir un aviso del 112, una patrulla de la Guardia Civil entró en el domicilio del matrimonio, en la calle La Marina de Pantoja, para lo que precisaron ayuda de los bomberos de Illescas.

La llamada al 112 se produjo sobre las 17.09 horas de este domingo. Al parecer habría sido un familiar el que ha dado la voz de alarma, informa CMM. Este medio indica que las víctimas formaban matrimonio de la localidad de toda la vida. Antes del aviso, los vecinos han escuchado gritos. Rubén y Milagros, como los identifica SER Toledo, tenían 42 años.

En el interior del domicilio, hallaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, que en esos momentos estaban solos en la vivienda. Los cadáveres presentaban evidentes signos de violencia.

Estas mismas fuentes han precisado que se ha realizado la preceptiva Inspección Técnico Ocular por parte de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil de la Unidad Operativa de Policía Judicial y la Inspección Técnico Ocular (ITO) forense.

Si bien no parece que se trate de un caso de violencia machista, la Guardia Civil ha señalado que hasta que no se tengan los resultados de la autopsia no se podrá determinar de forma concluyente cómo se han producido los hechos.

El Juzgado número 1 de Illescas (Toledo) se ha hecho cargo del caso y los cadáveres han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Toledo.

El alcalde de Pantoja, Rubén Torrejón, ha explicado en la SER que el hombre regentaba una agencia financiera y una correduría de seguros y que la mujer, ama de casa, se encontraba en tratamiento psicológico. La pareja tenía un hijo de 11 años que se encontraba con la abuela paterna en el momento de los hechos.