Los hosteleros preguntan a los españoles sobre la ampliación de espacios libres de humo: el 80% no lo considera prioritario

Durante los últimos meses, el ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica Garcia, se encuentra inmerso en una campaña para limitar al máximo los lugares libres de humo, no solo de en zonas públicas y cerradas -donde ya es una realidad-, sino a partir de ahora, también en lugares abiertos como pueden ser parques o terrazas de bares.

En este último caso, la polémica no ha tardado en llegar, ya que muchos hosteleros consideran esta decisión totalmente contraria a los intereses de sus negocios. Pero este debate no solo se ha abierto entre los propietarios de negocios de restauración, sino también a la ciudadanía.

En este sentido, y aprovechando la consulta pública impulsada por Sanidad, la organización empresarial Hostelería España, que representa a todos los bares, restaurantes, cafeterías y pubs del país ha llevado a cabo una encuesta a los principales protagonistas -los ciudadanos- para que se pronuncien, ya que serán los que experimenten un cambio sustancial en sus rutinas de ocio en los bares y restaurantes.

Así, y a través de una encuesta realizada por la organización en colaboración con 40db, sobre la percepción ciudadana de esta ampliación de espacios sin humos -que incluye terrazas al aire libre de bares y restaurantes-, incluida en el nuevo Plan Integran de Prevención del Tabaquismo, se puede comprobar que existe un debate 'popular' abierto aunque se extraen algunas conclusiones muy claras.

El 80% de los encuestados no lo considera prioritario

Según se destaca en el estudio, aunque un gran número de los encuestados considera la limitación de espacios libres de humo como algo positivo -principalmente no fumadores y exfumadores-, la realidad es que no es considerada como una prioridad.

De hecho, tan solo el 19'6% (2 de cada 10) de los encuestados consideran que este asunto sea muy prioritario en nuestro país, mientras que el 36,4% está totalmente de acuerdo con la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, de modo que un 60% de las personas o no están de acuerdo con la prohibición de fumar en terrazas, o bien no lo consideran un asunto relevante.

Debate abierto... aunque más de la mitad cree que el problema no desaparecerá

Por otro lado, en torno a un 55% de los encuestados consideran que esta prohibición no se cumplirá si se termina llevando a cabo, además de que consideran que el problema no desaparecerá, sino que se 'trasladará' a otro lugar, provocando que los fumadores se muevan a un lugar cercano a las terrazas para fumar, provocando un aumento de suciedad y acumulación de colillas en zonas próximas a los bares y en las vías públicas., algo que piensa un 80% de los encuestados.

En este sentido, 3 de cada 4 personas creen que esta medida supondría un hándicap para los negocios hosteleros, además de que aseguran que implicaría un problema añadido para los trabajadores de bares y restaurantes, que tendrán que estar mucho más pendientes de que los fumadores no incumplan la normativa, así como que aumentarán los conflcitos y las tensiones en bares y restaurantes.

"En las terrazas no existen problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores" Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España

Por último, y de acuerdo con las palabras de Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, "las terrazas son espacios al aire libre y ventilados, donde no se detectan problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores", y afirma que esta decisión "supondría una pérdida de competitividad con respecto a países vecinos (Grecia, Italia o Portugal), que no cuentan con esta prohibición".