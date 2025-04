Un economista advierte a Alemania por su plan de copiar la fórmula ganadora a España: "No es tan fácil"

Berlín no cree en la fórmula de la migración de Madrid. Según publica el medio alemán HNA, en España, "la migración parece ser el motor de la economía". Mientras que el PIB alemán cayó un 0,2%, el español creció un 3,2%, y según los economistas de JPMorgan, "la razón no es sólo la energía sostenible y barata del país en la UE, sino también el trato que da a los refugiados".

De acuerdo a la publicación, la escasez de trabajadores cualificados y el cambio demográfico están frenando el crecimiento económico de los países europeos. "Con una tasa de natalidad de 1,16, España está por detrás de Alemania en la UE, donde una mujer tiene de media 1,46 hijos". En este sentido, para España, es el único camino para el crecimiento económico y la prosperidad.

En declaraciones recogidas por el medio alemán, el economista Tobias Hentze, que precisamente estudio si su país se beneficiaba económicamente de los refugiados, revela que esta fórmula "no es simple" para Alemania. "Los refugiados son definitivamente positivos para el país que está creciendo más rápido que sin ellos".

Pero, dice, que esto tiene un "impacto negativo" para el PIB per cápita, ya que "la producción económica se distribuirá entre más personas y la mayoría de los refugiados no aceptarían trabajos bien remunerados". "La idea de que sólo podemos aceptar a personas calificadas no se corresponde con la realidad", explica.

Las personas que llegan a Alemania, "a menudo no están capacitadas inicialmente, lo que se traduce en muchos miles de millones en costos del estado", explica. "El Gobierno realiza pagos por adelantado para una integración exitosa, invierte en cursos de idiomas, capacitación y beneficios sociales". "De 10 a 15 años, las inversiones del estado podrían dar sus frutos. Cuánto más rápido se integran los refugiados, más se podrá financiar el gasto público", agrega.

Además, desde el punto de vista económico, el experto insiste en que es "indiscutible" que Alemania "necesita inmigración" debido a la baja tasa de natalidad. El gobierno del país "debe reducir las trabas burocráticas para que la gente pueda encontrar trabajo más rápidamente", critíca.

En datos, en Alemania se presentaron alrededor de 237.000 solicitudes de asilo en 2024, mientras que España fueron unas 165.000, tal y como concluye la publicación.