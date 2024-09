El infierno de trabajadores españoles en el paraíso del vino francés: "Nos meten a 20 personas en 10 m2 sin comer"

Varios españoles se trasladaron hasta los viñedos de Borgoña, en Francia, para ganar algo de dinero durante la cosecha, pero acabaron confinados en alojamientos insalubres. Hasta 80 trabajadores procedentes de España tuvieron que ser evacuados por la policía, según ha informado France 3 Régions.

El grupo de españoles fue en busca de trabajo a vindimiar a Côte-d'Or. Sin embargo, se toparon con una situación sórdida: contrato de trabajo roto y viviendas insalubres. Hasta que el 19 de septiembre fueron evacuados de su alojamiento situado en Chaux, cerca de Nuits-Saint-Georges, después de que el alcalde del pueblo informara a los gendarmes.

Para los trabajadores, la experiencia se convirtió rápidamente en una pesadilla. Varios de ellos han hablado con el medio francés. Entre ellos Ana, que ha hablado de jornadas de nueve horas y media en ayunas.

"Dormíamos en colchones, sobre la arena, hacía frío y había humedad. Había entre 11 y 20 personas en pequeñas habitaciones de menos de 10 m²”, denuncia Bilal, otro trabajador afectado. La mayoría, además, no puede permitirse el lujo de regresar a España.

"En este contrato no tenemos ni el salario por hora ni las fechas de inicio y fin. Llegamos el 7 de septiembre y finalmente empezamos a trabajar el día 13. Allí me transfirieron 120 euros en total. No está bien, debería ser más. Me prometieron 400 euros más", señala indignado al mismo medioi David, otro trabajador.

El responsable de estos contratos, según el medio francés, es un un proveedor de servicios de vinos con sede en Villars-Fontaine, con el que intentaron contactar sin éxito. Se ha abierto una investigación preliminar sobre las condiciones de alojamiento. Los vendimiadores han perdido su empleo y una veintena de ellos se aloja en un hotel de Dijon.