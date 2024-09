Irrumpe en un taller para robar plomo y sin saberlo se marcha con una obra de arte valorada en 1 millón de euros

Hay ladrones que se saldan con un botín inesperado, pero lo que ha pasado a un grupo de personas que irrumpieron en un taller para robar plomo es digno de película. Se llevaron sin saberlo una obra de arte valorada en un millón de euros.

Según informa Le Parisien, se llevaron 900 kilos de plomo para obtener unos mil euros de ganancia, pero el robo se produjo en un almacén en Crossy-Beauborg, en Francia, en noviembre de 2023.

La obra que se llevaron pertenecía al estudio de Anselm Kiefer, un artista alemán de renombre, que suele poner en marcha creaciones artísticas que tienen un importante valor.

Tras el robo, un hombre fue acusado de cometerlo y fue juzgado hace unos días por el tribunal penal de Meaux. La policía de Identificación Judicial había grabado sus huellas genéticas en un hacha encontrada en el lugar y pudo identificarle.

Su abogado, Me Gil Madec, defendió a su cliente y aseguró que el ADN "no es el rey de las pruebas" en los juzgados. Las cámaras captaron las siluetas de cuatro personas, pero no pudieron ser identificadas.

El seguro del artista cubrió los daños provocados y el acusado terminó siendo declarado culpable y condenado a un año de prisión, con orden de ingreso en la cárcel.